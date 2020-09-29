HUAWEI, Online Mağazasında Yeni Fırsatlar Sunuyor

HUAWEI Online Mağaza'da ilk etapta 19 ürün özelinde başlayan peşin fiyatına vade farksız taksitli ödeme kampanyası, 8 farklı bankanın kredi kartları ile yapılan ödemelerde geçerli olacak.
Tüketiciler, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Halkbank, Ziraat Bankası veya Akbank bankalarının kredi kartları ile ödeme yapmak istediğinde vade farksız taksitli ödeme avantajından yararlanabilecek.
HUAWEI'nin çok beğenilen MateBook X Pro ve MateBook 13 dizüstü bilgisayar ürünleri kampanya kapsamında vade farksız 4 taksitte satın alınabilirken, vade farksız 6 taksitle satın alınabilen ürünler şöyle sıralanıyor: MatePad Pro, Akıllı Klavye, M-Pencil, MatePad 10.4, MediaPad T5 10, MediaPad T3 10, MatePad T8, MatePad T10S ve MatePad T10 tabletler; WATCH GT 2 Pro, WATCH Fit, WATCH GT 2, WATCH GT 2e, Band 4 Pro akıllı saat ile bileklikler ile FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i akıllı kablosuz kulaklıklar.
Yeni akıllı saatlere özel kampanyalar
HUAWEI WATCH GT 2 Pro, 2.299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden 4 Ekim'e kadar ön satışa sunuldu. Ön satış kampanyası dahilinde HUAWEI WATCH GT 2 Pro satın alan kullanıcılar aynı zamanda 1 TL farkla HUAWEI araç şarj cihazı ve mini hoparlöre sahip olabiliyorlar. Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakırlarsa kazanacakları kupon ile 1 TL'ye HUAWEI Band 3e sahibi de olabiliyorlar. Ayrıca tüketiciler, 150 TL ön ödeme yaptıklarında WATCH GT 2 Pro'nun toplam fiyatı üzerinden 150 TL daha indirim kazanıyorlar ve toplam fiyat 2.149 TL'ye geliyor. Tüketiciler aynı zamanda vade farksız peşin fiyatına 6 taksit avantajından da faydalanabiliyor.
HUAWEI WATCH FIT, 899 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim'e kadar ön satışa sunuldu. Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakırlarsa kazanacakları kupon ile 1 TL'ye Huawei Powerbank sahibi de olabiliyorlar. Buna ek olarak tüketiciler, 50 TL ön ödeme yaptıklarında Huawei Watch Fit'in toplam fiyatı üzerinden 50 TL daha indirim kazanıyorlar ve toplam fiyat 849 TL'ye geliyor. Ayrıca tüketiciler, tercih ederlerse 4 Ekim tarihine kadar HUAWEI WATCH FIT'i vade farksız peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorlar.
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