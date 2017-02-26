Huawei P10 ve P10 Plus MWC'de Tanıtıldı!

Huawei, yeni amiral gemilerini Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkardı!

Huawei P10 ve P10 Plus MWC'de Tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Cinli Adi Cihazlar Bile Ucuk Fiyatli...

@26 Şubat 2017 19:43 bu cihaz dünyanın en iyisi

Zte,huawei ve xiaomi çinin en iyi telefon üreticileri...

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