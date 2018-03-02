Huawei P20 Lite "Çentik" ile mi Gelecek?
Huawei P20 Lite tanıtılmadan önce ortaya çıktı. Tasarımında "çentik" görünen P20 Lite'ın özellikleri de belirdi...
- Ercan Uğurlu
Huawei P20 Lite, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Burada yeni akıllı telefonlarını teknoloji basını ile paylaşacak olan Huawei'nin, özellikle P20 Lite'ın tasarımıyla iPhone X'ten esinlendiğini söyleyebiliriz.. Zira ortaya çıkan görseller bunu gösteriyor.
Evan Blass tarafından sızdırılan fotoğraflara göre Huawei P20 Lite, tıpkı iPhone X'in ekranında da yer aldığı gibi bir "çentik" bulunduracak. İlk kez iPhone X'te ortaya çıkan bu çentik, her ne kadar kullanıcılar ve teknoloji basını tarafından eleştirilmişse de, görünüşe göre Apple, bir şekilde yine teknoloji devlerine yön gösteriyor diyebiliriz. Zira geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Asus ZenFone 5 (2018)'in de ekranında bir çentiğe yer verildiğini görmüştük.
Huawei P20 Lite, bu şekilde tanıtılırsa ne kadar eleştirilir veya ne kadar takdir toplar şimdilik kestirmek güç. Ancak görünüşe göre akıllı telefonlarının ekranını genişletmek isteyen teknoloji devleri, çareyi bu çentikte buluyor. Hoş, buna başvurmayan markalar da var. Yine Mobil Dünya Kongresi'nde prototip halinde tanıtılan Vivo Apex, ön yüzüyle tam anlamıyla yekpare ekrana sahip ve bu alanda çentiğe yer vermediği gibi ön kamerasını tamamen gizlemiş ve öte yandan parmak izi sensörünü de ekrana entegre etmiş.
Huawei P20 Lite'a dönecek olursak, telefonun bazı özellikleri de şimdiden biliniyor. Telefonun 18:9 görüntü oranına sahip Full HD çözünürlükte 5.6 inç boyutunda bir ekrana sahip olmasının yanı sıra, Huawei'nin kendi Kirin 659 yonga setinden güç alacak. Öte yandan 4 GB RAM ve 64 GB hafıza gibi detaylara sahip olacak.
Huawei P20 Lite'ta arka yüzde çift Leica kamera diziliminin yer alması bekleniyor. Son yıllarda fotoğraf alanındaki başarısını Leica kameralara borçlu olan şirket, bu telefonunda 16 MP çözünürlükte çift lens bulunduracak. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefon, yine Huawei'nin EMUI 8.0 arayüzünü kullanacak.
Bakalım Huawei, 27 Mart'taki etkinliğine kadar başka sızıntı verecek mi? Ve telefon tanıtıldığında neye benzeyecek, hep birlikte göreceğiz.
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