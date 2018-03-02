Huawei P20 Lite "Çentik" ile mi Gelecek?

Huawei P20 Lite tanıtılmadan önce ortaya çıktı. Tasarımında "çentik" görünen P20 Lite'ın özellikleri de belirdi...

  • Ercan Uğurlu
Huawei P20 Lite "çentik" ile mi gelecek?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brother HL-L8360CDW, Güvenlikte Çığır Açıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Huawei P20 Lite "Çentik" ile mi Gelecek?
Sürücüsüz Otomobiller İşte Böyle Görüyor
PS Plus Üyeleri İçin Önemli Bir Değişiklik Yolda..
Türkiye'nin Yerli Kripto Parası NeXpara Tanıtıldı
Ford, Waze'in Akıbetini MWC 2018'de Duyurdu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir