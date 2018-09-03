Huawei P30, CEO tarafından onaylandı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Vahşi Batı