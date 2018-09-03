Huawei P30, CEO Tarafından Onaylandı!
Huawei CEO'su Richard Yu, Huawei P30'u IFA 2018'deki röportajda doğruladı!
Huawei, IFA 2018'de yeni yapay zeka yetenekleri getirdiği Kirin 980 işlemcisini tanıttı ve Mate 20 Lite modelini de ziyaretçilerle paylaştı. Fakat Huawei'nin en çok beklenen tanıtımı 16 Ekim'de Londra'da yapacağı biliniyor. IFA 2018'de tanıttığı Kirin 980 işlemcisiyle sunacağı yeni akıllı telefonu Mate 20 ve Mate 20 Pro'yu tanıtacağı etkinlikten önce Huawei CEO'sundan güzel açıklamalar da geldi.
Bilindiği gibi Huawei'nin ana akım 2 serisi bulunuyor. Bunlardan biri P, diğeri ise Mate serisi. Mate serisinin yeni modellerini 16 Ekim'de yapacağı bilinen Huawei, P serisini de devam edecek. Son olarak P20 ve P20 Pro modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Huawei, gelecek P30 modellerine ise IFA 2018'de göz kırptı.
Huawei P30, direkt olarak Huawei CEO'su Richard Yu tarafından bir röportajda onaylandı. Kirin 980 işlemciyi kullanacak olan Huawei P30, 2019 yılında gelecek. Yeni telefon muhtemelen Şubat 2019 tarihinde tanıtılacak. Elbette özellikleriyle P20'nin üzerine koymaya devam edecek olan Huawei, bakalım zaman yaklaştıkça başka ne gibi sızıntılar verecek.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın