Huawei P30 vs Galaxy S10 vs iPhone XS
Huawei'in amiral gemisi telefonu P30'u, en önemli rakiplerinden Galaxy S10 ve iPhone XS ile karşılaştırdık!
Huawei P30 tanıtıldığında büyük bir heyecanla karşılandı, peki ama telefon Samsung ve Apple'ın en iyi telefonlarını geçebilecek kadar iyi mi?
Samsung Galaxy S10 ve Apple'ın telefonu iPhone XS henüz oldukça yeni telefonlar ve en üst düzey, yani Huawei'nin telefonuna sıkı rakip olacak özelliklere sahipler.
Karşılaştırmamız, hangi amiral gemisinin sizin için en iyisi olduğunu seçmenize yardımcı olacak.
Tasarım
Üç telefon da cam ön ve arka yüz, metal çerçeveyle geliyorlar. Plastik bir yüzey görmeniz ise zor. Dolayısıyla üç telefon da elinizde üst düzey bir hissiyat sunuyorlar.
Ekran
5,8 inç'lik iPhone XS'nin ekranı, 6,1 inç'lik Galaxy S10'dan daha küçük. İki telefon da ekran üzerindeki çentik veya delik nedeniyle bir miktar ekran alanını feda ediyor.
Huawei P30, 6,1 inç ekranla ve iPhone XS'deki gibi "damla" şekilli çentiğe sahip. Sunduğu 2340 x 1080 çözünürlük, iPhone XS'nin 2436 x 1125 ve Galaxy S10'un 3040 x 1440 çözünürlüğünün biraz gerisinde.
Huawei P30 ve iPhone XS OLED ekrana yer verirken Samsung, kendi AMOLED teknolojisini kullanıyor. Samsung'un telefonu HDR10+ sayesinde renklerde daha iyi dinamik aralık sağlıyor.
Kullanımda büyük bir fark oluşturmasa da, Galaxy S10'un kavisli ekrana sahip tek telefon olduğunu belirtelim.
Pil
iPhone XS, 2.658mAh kapasiteli piliyle üçlü arasında en küçük pile sahip olan telefon. Samsung Galaxy S10'da 3.400mAh pil bulunurken Huawei P30, 3.650mAh kapasiteli bir pile yer veriyor.
Şarj da pil kapasitesi kadar önemli ve Huawei P30'un kablosuz şarjı desteklemeyen tek telefon olduğunu söyleyelim.
Kamera
Çift lensli kamerayla gelen iPhone XS'nin 12MP f/2.4 telefoto lensinin ve 12MP f/1.8 geniş açılı lensinin her ikisi de optik imaj sabitlemeyi destekliyor.
Samsung Galaxy S10, arka kamera sayısıyla iPhone XS'yi geçiyor. Üç arka kamera, bir 12MP f/2.4 telefoto, bir 12MP değişken diyaframlı lens (f/1.5 ve f/2.4) ve bir 16MP f/2.2 ultra geniş lens ile geliyor. Bununla birlikte üç kamera, Galaxy S10'un kamerasının iPhone XS'den iyi olduğu anlamına gelmeyebilir. Yine de ultra geniş lens ile geniş açılı kareler çekebilmek güzel.
Huawei P30, Galaxy S10'a benzer bir üç kameralı düzene sahip ancak lenslerin rolleri farklı. Telefonun arka yüzünde bir 40MP f/1.6 SuperSpectrum kamera, bir 20MP f/2.2 ultra geniş kamera ve bir 8MP f/3.4 "periskop" lens bulunuyor. SuperSpectrum'un kameranın iddiası, RYYB yerine RGB ışığı yakalayarak daha çok renk yakalamak. Periskop lens ise 10x optik zum yapabiliyor.
Özellikler
Samsung Galaxy S10, Exynos 9820 ile gelirken Huawei P30, Kirin 980 işlemciyi kullanıyor. iPhone XS ise kendi A12 Bionic işlemcisini kullanıyor. iPhone XS'de sadece 4GB RAM bulunurken P30'da 6GB RAM, Galaxy S10'da ise 8GB RAM bulunuyor.
iPhone XS'nin kilidi Face ID ile açılabilirken Galaxy S10 ve Huawei P30, kilit ekranını geçmek için ekran içi parmak izi sensörü kullanıyor.
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