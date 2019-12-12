Huawei P40'tan Görüntülü Sızıntı

Google Play hizmetlerinden yoksun kalan Huawei P40 serisinin buna rağmen tüm dünyada piyasaya sürüleceğini biliyorduk. Şimdi ise Huawei P40 Pro'yu profilden gösteren bir görüntü internette paylaşıldı.
Çince cihaz inceleme sitesi GizChina'nın paylaştığı görüntüde Huawei P40 Pro'yu gerçek hayatta ilk defa görüyor olabiliriz. Görüntü pek net olmasa da, tasarım hakkında birkaç ipucu elde etmek mümkün. Öncelikle telefonun kavisli bir ekranla geleceği söyleniyordu ve sızan görüntü, bunu doğruluyor. Bunun yanında kamera çıkıntısının da fark edilecek yükseklikte olduğunu görüyoruz. Buradan tahmin yürütmek gerekirse, daha önce sızan teknik özellik listesindeki Sony IMX686 sensörü, gerçekten telefona eklenmiş olabilir. Bu kamera, 20MP ultra geniş, 12MP telefoto, makro kamera ve ToF sensöründen oluşuyor.
Resim, güç ve ses düğmesinin P30'da olduğu gibi sağ kenarda yer alacağından başka önemli bir ipucu vermiyor. Yeni bilgiler için muhtemelen 2020'yi beklememiz gerekecek.
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