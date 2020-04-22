HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 lite Türkiye'de! İşte Özellikleri!

Fotoğraf, eğlence ve üstün performans özellikleriyle adını duyuran HUAWEI P40 Serisi Türkiye pazarında yerini aldı. P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan seri, görülmemiş fotoğrafçılık ve video kabiliyetleri yanında üstün performansı ile de sektörün yeni zirvesini belirliyor. İşte özellikleri ve fiyatları!