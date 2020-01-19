Huawei P40'ta Ön Kamera Sürprizi!

Bugüne kadarki Huawei P40 sızıntıları telefonun üç arka kamerayla geleceğini söylüyordu. Yeni sızıntı ise telefonun ön yüzünde P30'a kıyasla fazladan bir lensin olacağının sinyalini veriyor.
91mobiles'ın "sektör kaynaklarından" gelen çizimlerde telefonun ön, arka ve yan tarafını görebiliyoruz. Çizimler, şimdiye kadar duyduklarımızın bazılarını doğrularken, gösterdiği bazı şeyler yeni.
Sızıntının dikkat çeken yanı, telefonda sadece üç arka kameraya yer verilmiş olması. Yani bu sızıntıya göre P40'ın kamera sayısı, P30 ile aynı. Ön yüzdeki önemli detay ise delikli bölümde iki kameranın bulunması (Samsung Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi ancak diğer yanda). Bu kameralardan birinin yüksek çözünürlüklü, "standart" bir kamera olması, diğerinin ise arka plan bulanıklığı sağlayan bir tür derinlik sensörü olması muhtemel.
P30'da olan ve P40'ta olmayan (P30 Pro'da da yok) bir başka özellik ise 3,5mm kulaklık girişi.
Huawei P40 çizimlerinin kamera çıkıntısı ve bahsettiğimiz diğer farklar dışında genel olarak Huawei P30'a çok benzediğini görüyoruz. Telefonun daha çok yenilik getirmesini umsak da, şimdiye kadarki dedikodular daha küçük geliştirmelerden bahsediyor. Huawei'nin martta yapacağı tanıtımda daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz.
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