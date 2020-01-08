Huawei P40'dan Öncekilerle Çelişen Sızıntı

Huawei P40, 2020'nin heyecanla beklenen telefonları arasında. Ancak kamerasıyla ilgili beklentinin yüksek olduğu telefon, yeni sızıntıya göre beklenen geliştirmeyi sunmayabilir.
Huawei'nin üretim şeridinden geldiği iddia edilen sızıntı, telefonun kamera bölümünün dış kılıfını gösteriyor. Bir önceki sürüm olan Huawei P30'un üç arka kamerası bulunuyor. Bu kameralar bir ana kamera, bir telefoto ve bir geniş açılı kameradan oluşuyor. Huawei P40'ta da aynı sayıda kamera bulunuyor ve kameraların türleri de muhtemelen aynı. Ancak bu yeni sızıntı, gerçek P40'ı yansıtmıyor olabilir.
Sızıntının şüpheli görünmesinin ilk nedeni, aynı kameraları tekrar sunması. Huawei'nin daha önce kullandığı lenslerin aynısını kullanma ihtimali bizce çok düşük. Firma bunun yerine aynı sayıda, ancak daha iyi üç kamerayı kullanacak olabilir.
Huawei P40'ın arka kamera sayısı, üçten fazla da olabilir. Bu durumda gördüğümüz bu kamera bileşeni kullanılmayacak demektir. Huawei P40 Pro'nun beş arka kamerasının olacağı söyleniyordu. Bu durumda P40'ın iki değil, bir eksik kamerayla gelmesi daha mantıklı görünüyor. Bu yüzden sızıntıda gördüklerimiz, gerçeği yansıtmıyor olabilir.
Resim gerçekten Huawei'nin üretim şeridinden geliyor olsa bile, P40 Lite veya Nova gibi farklı bir Huawei cihazına ait olabilir. Önceki sızıntılarla uyuşmayan sızıntıların yanlış olabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu son sızıntıya bol miktarda şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın