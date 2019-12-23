Huawei P40 Pro, 10x Optik Zum ile Gelecek!

İddiaya göre Huawei, gelecek amiral gemisi P40 Pro'da önemli bir özelliğe yer vererek, mobil fotoğrafçılıkta yine bir ilki deneyecek!

  • Ercan Uğurlu
Huawei P40 Pro, 10x Optik Zum ile Gelecek!

Akıllı telefonlarda yer alan kameralar her geçen gün gelişirken, Huawei son dönemde piyasaya sürdüğü modellerle bu konuda öncü olmayı başardı. Özellikle gece çekim kabiliyetleri konusunda önemli modeller geliştiren Çinli şirket, P30 Pro modeliyle 5x optik zum olanağı tanıyordu. Gelen bilgilere göre Huawei, yeni modelinde 10x deneyecek.

Ming-Chi Kuo'nun araştırma raporuna göre Huawei, gelecek modeli P40 Pro'da 10x optik zuma sahip bir kameraya yer vermeyi planlıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, Huawei P40 Pro, ilk 10x optik zum özelliğine sahip telefon olabilir.

Şu an piyasada 10x hibrit zum yapabilen telefonlar mevcut. 5x optik zum sunan Oppo Reno 10x Zoom modeli, 5x optik zum ile dijital kombinasyon yoluna giderek 10x hibrit zum yapabiliyor. Tıpkı P30 Pro gibi. Ancak P40 Pro ile Huawei, bir kez daha mobil fotoğrafçılık konusunda dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

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