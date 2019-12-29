Huawei P40 Pro, Beş Arka Kamerayla Gelebilir

Yeni sızıntı, Huawei P40 Pro'nun 2020'nin en iddialı kamera yeteneklerine sahip telefonu olabileceğini söylüyor.

Huawei P40 Pro, Beş Arka Kamerayla Gelebilir

Huawei'nin Google uygulamalarından yoksun olarak gelecek olan telefonu P40'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi, üst seviye kameraları olacak. Yeni bir sızıntı ise Pro modelinin P30'dan bir kamera fazla, toplam beş kamerayla geleceğini söylüyor.

Sızıntının kaynağı, Çince web sitesi ITHome'da paylaşılan, resmi gibi görünen bir poster. Sızıntıda telefonun arka yüzündeki kameralar ve Leica logosu görünüyor. Fotoğrafta görünen beş kamera, muhtemelen bir periskop lens (kare şekilli lens), bir 10x optik zum kamera ve birbirine benzeyen diğer dört lensten oluşuyor. Yani genellikle küçük olan ToF (derinlik için - Time of Flight) lensi gibi lensler yer almıyor. Ancak ITHome, P40 Pro'da bu lensin de bulunacağını iddia ediyor.

Peki bu gizemli kameralar tam olarak hangileri? Dedikodulara göre kameraların biri 64MP Sony, 20MP ultra geniş, 12MP periskop, bir ToF kamera ve yeni bir makro lensten oluşuyor.

Bu bilgiler doğruysa Huawei P40, 2020'nin fotoğrafçılığa yönelik en güçlü telefonu olabilir. Ancak şimdiye kadar gelen bilgiler, Samsung Galaxy S11'in de bu alanda çok güçlü olacağını söylüyor. Yani P40 hakkında söylenenler doğru olsa bile, Huawei'nin bu alanda tek başına hüküm sürme ihtimali düşük.

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