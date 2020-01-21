Huawei P40'in Tasarımı ve Renkleri Sızdı

Huawei P40 hakkında geçen aylarda çok şey duymasak da, sızıntılar son birkaç gündür hız kazandı. Şimdi ise karşımızda Huawei P40'a ait olduğu söylenen çizimler var.
Geçmişinde isabetli tahminler bulunan 91mobiles tarafından paylaşılan çizimler, P40 ve P40 Plus'ı olduğu gibi gösteriyor. Çizimlerden Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun sunacağı renk seçeneklerini de görüyoruz: Siyah, brush gold, silver frost, deep sea blue ve ice white (gradyan görünüm). P40 ve P40 Pro'nun her ikisi de ön yüzde delikli bir ekrana sahipler. P40'ın arkasında ise dört kamera bulunuyor.
Şimdiye kadarki bilgiler, Huawei P40'ların martta tanıtılacağını söylüyor. Telefonların Huawei'nin kendi Kirin 990 yonga setini kullanması (5G desteği var) ve 12GB RAM sunması bekleniyor. En yüksek depolama seçeneğinin 512GB olacağı söyleniyor. P40 ve P40 Pro arasındaki en önemli fark, arka kameralar dışında ekran boyutu olacak. P40'ın ekran boyutunun 6,1 - 6,2 inç olması beklenirken P40 Pro'nun 6,7 inçe ulaşacağı iddia ediliyor.
Şu an itibariyle P40 ve P40 Pro'nun Google Play Store ve Google uygulamalarıyla gelmeyeceği biliniyor. Ancak çıkış tarihine kadar bu konuda bir değişiklik yaşanabilir. Tüm bu teknik özelliklerin de değişme ihtimali var.
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