Huawei P40'ın Fiyatı Beklendiği Gibi Düşmeyebilir

Yeni sızıntı, Huawei P40'ın fiyatında beklenen düşüşün olmayacağını iddia ediyor!

Huawei P40'ın Fiyatı Beklendiği Gibi Düşmeyebilir

Huawei'nin yeni telefonu Huawei P40'ın ABD engelinden dolayı ucuz olmasını bekliyorsanız, yeni sızıntının söyledikleriyle şoke olabilirsiniz. Firma, 2020'de piyasaya süreceği telefon için Huawei P30'a yakın bir fiyat belirleyecek gibi görünüyor.

İddianın kaynağı olan @Rodent950'ye göre Huawei P40'ın fiyatı, 520 dolar ile 960 dolar arasında olacak. Huawei P30'un fiyatının 910 dolar seviyesinde oluğunu söyleyelim.

Huawei P40'ın ise 660 dolarlık bir fiyatla dedikodulardan daha uygun bir fiyatla geleceği belirtiliyor. Huawei P30 Pro'nun fiyatının 1.140 dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim.

Sızıntı, Huawei P40 Pro Premium Edition'ın ise 1.320 dolara satılacağını iddia ediyor. Huawei için bir ilk olacağı anlaşılan ve fiyatı iPhone 11 Pro Max ile yarışan bu modeli karşılaştıracağımız bir başka Huawei yok diyebiliriz.

Telefonların fiyatı bölgeden bölgeye değiştiğinden, bu bilgilere şüpheyle bakmakta ve para birimlerini dönüştürmenin pek işe yaramayabildiğini unutmamakta fayda var.

Çinli firmanın Google hizmetlerine alternatif olacak uygulamalar üzerinde çalıştığı biliniyor, ancak bu uygulamalar martta tanıtılacak olan Huawei P40'a yetişecek gibi görünmüyor. Huawei'nin yeni telefonu Google hizmetlerinden yoksun olarak gelirse, diğer telefonlarla rekabet edebilmesi için uygun bir fiyat sunması beklenecektir. Aksi halde kullanıcılar, tercihlerini Google uygulamalarının bulunduğu bir telefondan yana kullanabilir.

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