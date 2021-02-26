Huawei P50, Daha Önce Hiç Bir Telefonda Görmediğimizi Gerçek Yapacak

Huawei'nin P serisi telefonları, akıllı telefonlarda fotoğrafçılık konusunda uzun zamandır yön belirleyici cihazlar arasında yer alıyor. Görünüşe göre, önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni Huawei P50 serisinde de bu durum değişmeyecek.
Huawei konusunda önemli sızıntı kaynaklarından biri olan Rodent950, Twitter hesabından paylaştığı mesajında P50 serisinin, dünyadaki en büyük görüntü sensörüne sahip sahip olacağını söyledi. Şu anda piyasada olan pek çok telefonda 1 / 2 inç'lik sensörler yer alırken, sızıntı P50'nin sensörünün 1 inç olacağını iddia ediyor. Bu da P50'yi, gerçekten en büyük görüntü sensörü ile gelen akıllı telefon konumuna yükseltiyor. Galaxy S21 Ultra'nın 108 megapiksellik sensörünün bile 1 / 1.33 inç olduğunu düşündüğümüzde, farkı daha iyi anlayabiliyoruz.
Bir görüntü sensörü ne kadar büyürse, çekilen karenin kalitesi o kadar artıyor. Ayrıca düşük ışık performansı da aynı oranda yükseliyor. DSLR kameraların neden halen akıllı telefonlardan daha iyi fotoğraflar çektiğinin cevabı da sensör büyüklüğünde yatıyor.
Sızıntıda, yeni sensörün Sony tarafından üretileceği, IMX800 adını taşıyacağı ve Nisan ayında tanıtılacağından da bahsediliyor.
Akıllara takılan sorun ise, sensörün büyümesi ile birlikte, kamera bloğunun çıkıntısının da artması durumu. Huawei'nin bu sorunu nasıl çözeceğini zaman gösterecek.
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