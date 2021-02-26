Huawei P50, Daha Önce Hiç Bir Telefonda Görmediğimizi Gerçek Yapacak

Huawei'nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni amiral gemisi telefon serisi P50, gelen son sızıntıya göre daha önce hiç bir akıllı telefonda görmediğimiz bir özelliğe sahip olacak.