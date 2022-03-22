HUAWEI P50 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri!

Akıllı telefonunuzla klasik bir DSLR fotoğraf makinesi kadar iyi fotoğraflar çekmenin mümkün olup olmadığını hiç merak ettiyseniz, cevap evet. Birbirini izleyen her P Serisi akıllı telefon ile bu kez Huawei, yeni piyasaya sürülen amiral gemisi P50 Pro ile akıllı telefon pazarı için çıtayı bir kez daha yükseltti.
HUAWEI P50 Pro ile daha gelişmiş fotoğrafçılığı tanıyın
HUAWEI P50 Pro, P Serisi'nin fotoğrafçılıktaki karakteristik mükemmelliğini devralarak HUAWEI'nin şimdiye kadar piyasada bulunan en gelişmiş fotoğrafçılığa yönelik akıllı telefonu oldu. Bu güçlü cihaz, her mobil fotoğraf tutkununun profesyonel düzey ve kalitede fotoğraf çekmesini, gerçekliğin tüm renklerini ve ayrıntılarını yakalamasını sağlayacak. Standart bir akıllı telefon kamerasını yeterli bulmayan, güzel anlar yaratma ve yakalama ihtiyacı hissedenlere yönelik bir akıllı telefon.
Gelişmiş görüntü kalitesi için çığır açan kamera teknolojisi
Huawei her zaman birinci sınıf kamera teknolojisi ve görüntü kalitesi arayışına kendini adadı. HUAWEI P50 Pro, RGB kamera, monokrom kamera ve çok spektrumlu bir sensör içeren Süper Ana Kamera Matrisine sahip ilk Çift Matrisli Kamera sistemini kullanıcılara sunuyor. True-Chroma Shot sayesinde yeni bir Süper Renk Filtresi sistemine sahip XD Fusion Pro, True-Chroma Görüntü Motoru ve HUAWEI P50 Pro ile oluşturulan Süper HDR teknolojisine sahip fotoğraflar, gerçeğe en yakın görüntüyü elde etmek için düşük ışık koşullarında bile ayrıntı ve renklerle dolu. Uzaktaki nesneleri fotoğraflamak bile artık sorun olmayacak. HUAWEI P50 Pro, 100x'e kadar yakınlaştırma özelliğine sahip periskop zoom lensi, ultra geniş açılı lens ve sabitleme teknolojisi ile donatılarak cihazı elinizde tutarken uzaktaki küçük nesnelerin veya nesnelerin sabit, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını kolayca çekebilmenizi sağlıyor. HUAWEI P50 Pro, optik farklılıkları düzelten ve görüntülerdeki ayrıntıları geri getiren HUAWEI XD Optics'i de destekliyor.
Amiral gemisi performansı ve kullanıcı deneyimi
HUAWEI P Serisi, yalnızca kamera açısından değil, tasarım ve performans açısından da her zaman en iyi özellikleri sundu. HUAWEI P50 Pro, daha büyük bir ekran ve 4360mAh pil, 66W kablolu ve 55W kablosuz HUAWEI SuperCharge ile birlikte gelmesine rağmen daha hafif ve daha ince kalırken, ele rahatça oturacak şekilde tasarlandı. HUAWEI P50 Pro, P3 renk gamını ve doğru ve gerçeğe yakın renk gösterimi için 1,07 milyara kadar rengi destekleyen 3D kavisli bir cam ekrana sahip. 120Hz'e kadar yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ile hem video eğlencesi hem de oyun için akıcı ve duyarlı bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca P50 Pro, ister oyun oynuyor ister video izliyor olun, güçlü çok yönlü sese kendinizi kaptırmanıza yardımcı olmak için Çift Stereo Hoparlörlerle donatıldı.
Tasarım söz konusu olduğunda HUAWEI P50 Pro, akıllı telefona farklı, zarif bir görünüm kazandıran ve profesyonel düzeyde çekim deneyimi yaratan devrim niteliğindeki Çift Matrisli Kamera Tasarımını kullanıyor. Ayrıca HUAWEI P50 Pro, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.
Siyah ve Altın renk seçenekleri olan Huawei P50 Pro, yanında FreeBuds Pro kablosuz bluetooth kulaklık hediyesi ile birlikte 18.999 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Telefonu satin alanlar aynı zamanda 6 aylık ekran değişim garantisi, yüzde 50 indirimli 1 yıl uzatılmış cihaz garantisi ve 12 aylık BluTV üyeliği ile AppGallery kupon fırsatı sahibi oluyor.
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