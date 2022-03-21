Eski Bir Çalışanı, Apple'ı 10 Milyon Dolar Dolandırdı

Eski bir Apple çalışanı, Apple'ı hırsızlık, komisyon alma ve kara para aklama yoluyla milyonlarca dolar dolandırmakla suçlandı. Dhirendra Prasad, hakkında açılan davadaki iddialara göre, telefon ve posta dolandırıcılığı yapmak, komplo ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak gibi suçlara karıştı. Prasad ayrıca vergi kaçırma ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor.
Prasad, Aralık 2008 ile Aralık 2018 arasında Apple'da şirketin Küresel Hizmet Tedarik Zinciri departmanında çalışmıştı. Savcılar mahkeme dosyasında, "Prasad, Apple'daki güven konumunu, komisyon almak, sahte onarım emirleri kullanarak parçaları çalmak ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak da dahil olmak üzere, Apple'ı dolandırmak için birden fazla defa kullandı" diyor. Bu kayıpların 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.
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