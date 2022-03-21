Eski Bir Çalışanı, Apple'ı 10 Milyon Dolar Dolandırdı

Eski bir Apple çalışanın Apple'ı 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Dahası, bu iddia mahkemeye taşınmış durumda...

Eski Bir Çalışanı, Apple'ı 10 Milyon Dolar Dolandı

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