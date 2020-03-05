Huawei'den Samsung Z Flip İtirafı!

TrustedReviews ile konuşan bir Huawei yetkilisi, firmanın Huawei Mate Xs'i geliştirirken Samsung Z Flip tarzı midye-kabuğu bir katlanabilir telefonun düşündüklerini, ancak daha fazla ekran alanı sunmak amacıyla bu tasarımdan vazgeçtiklerini söyledi.
Huawei'den Anson Zhang, eğer açık hali ile daha büyük bir ekrana ulaşamıyorsanız, katlanabilir bir telefon üretmenin mantığı olmadığını düşünüyor: "Katlanabilir bir modeli kullanıcı deneyimini güçlendirmek için yapıyorsunuz. İnsanlar neden bir katlanabilir istiyorlar? Daha büyük bir ekrana sahip olmak ama cebe de koyabilecekleri bir cihaz gerekli."
Firma, bu yüzden daha büyük bir ekran sunabilen bir katlanabilir telefon tasarımını tercih etmiş ve sonuçta ortaya Huawei Mate X serisi çıkmış. Zhang, bu sayede daha iyi izleme, okuma, video izleme ve hatta Huawei CEO'su Richard Yu'nun sahnede gösterdiği üzere çoklu çalışma yapabilmenin mümkün olduğunu belirtiyor.
Z Flip, açıldığı zaman, 21,9:9 oranı ile oldukça dar olan 6,7 inçlik FHD+ (2636x1080) ekrana dönüşüyor. Huawei Mate Xs biraz daha kısa olsa da, iki katından daha geniş bir ekrana ulaşarak 8 inçlik (2480x2200) bir ekrana dönüşüyor.
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