HUAWEI Mate Xs Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Büyük beğeni toplayan HUAWEI Mate X'i temel alan yeni katlanabilir cihaz, daha güçlü bir SoC ve benzersiz mekanik menteşe tasarımı ile geliştirildi.İşte HUAWEI Mate Xs özellikleri ve fiyatı!