Huawei, Telefonda Apple'ı Geride Bıraktı!

Çinli üretici Huawei, yaşadığı tüm zorluklara rağmen etkileyici bir başarıya imza attı ve telefonlarda Apple'ı geride bıraktı!

Huawei, Telefonda Dünya İkinciliğine Yükseldi

Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumuna yükseldi.

Analiz firmalarının verilerine göre Samsung, 300 milyona yakın bir sevkiyatla birinci sıradaki yerini korudu. Çin merkezli Huawei, yaklaşık 240 milyon sevkiyat ile 200 milyon cihaz sevkeden Apple'ı geçmeyi başardı. 125 milyon sevkiyata yaklaşan Xiaomi, dördüncü sırada yer alırken Oppo, 2019 yılı boyunca 120 milyon cihaz sevk etti.

Önceki seneye (2018'e) göre rakamlarını yüzde 17 iyileştiren Huawei, 2019'un en çok yükseleni oldu. Veriler, firmanın kendi evi olan Çin'de güçlü olduğunu, satışların yüzde 60'ına sahip olduğunu gösteriyor. Büyümenin en önemli nedenlerinden biri de zaten bu. Huawei'nin bu başarısını daha önemli yapan, ABD'nin getirdiği yasak sonucunda firmanın yeni telefonlarında Google hizmetlerini kullanmaktan men edilmesi.

Apple'ın ise dördüncü çeyrekteki iPhone 11'in çıkışından hemen sonraki 70 milyon telefon satışıyla tüm rakiplerini geçtiğini gösteriyor. Aynı dönemde Samsung ve Huawei, sırasıyla 68,8 milyon ve 56 milyon telefon sattılar.

Xiaomi ve Oppo, 2019'da yaklaşık yüzde 4'er büyüme kaydettiler.

Corona virüsünün küresel bir tehdide doğru dönüşemye başlamasıyla, Çin telefon piyasasında 2020'de küçülme bekleniyor. 

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