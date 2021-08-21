HUAWEI WATCH 3 Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

HUAWEI, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan HUAWEI WATCH 3 akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.