Samsung Galaxy Z Fold 3'ün Önemli Özelliği, "Ucuz" Xiaomi'ye mi Geliyor?

Xiaomi Mi 11 Lite'ın zaten 2 farklı versiyonu var. Biri 5G, diğeri 4G olarak kullanıcılara sunulan Xiaomi Mi 11 Lite, ülkemizde de çokça aranan telefonlardan biri. Özellikle uygun fiyatı ve sahip olduğu özelliklerle birlikte fiyat/performans noktasında tercih edilen Xiaomi Mi 11 Lite'a şimdi yeni bir "şaşırtıcı" üst düzey bir özellik eklenebilir.
Ortaya çıkan bazı sızıntılara göre Xiaomi, yeni bir Mi 11 Lite sürümü üzerinde çalışıyor. "Xiaomi Mi 11 Lite NE" olarak anılabilecek olan bu telefonda, Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy Fold 3'ten de bir özelliği bünyesine katabileceği konuşuluyor.
Sızıntılara göre Xiaomi Mi 11 Lite NE (New Edition – Yeni Sürüm), 1080x2400 piksel çözünürlüğüne sahip olacak ve 90Hz ekran tazeleme hızı içerecek. Ayrıca Snapdragon 778G işlemciden güç sağlayacağı söylenen telefonun, ön kamerası ise tıpkı Galaxy Z Fold3'teki gibi "ekrana entegre" olarak gelebilir.
Daha önce Samsung Galaxy Z Fold3 incelememizde de gösterdiğimiz gibi, bu telefonda ön kamera ekrana entegre şekilde çalışıyor ve kamera kullanılmadığında, bu delik ekran görüntüsü ile dolduruluyor. Eğer olur da bu özellik zaten halihazırda büyük rekabetçi Xiaomi Mi 11 Lite''ın yeni sürümüne gelirse, gerçekten de büyük olay olur, diyelim ve bekleyelim.
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