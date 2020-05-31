HUAWEI Watch GT 2e'ye Uluslararası Basından 5 Ödül Birden

Huawei'nin pil süresi ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratan Watch GT serisinin en yeni üyesi olan Watch GT 2e, uluslararası basından büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Newsweek, Android Headlines, Phone Arena, Pocketnow ve Trusted Reviews, Watch GT 2e'yi yüksek puanlar ile ödüle layık gördü.