Huawei'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Mate V Sonunda İnternete Sızdı!

Katlanabilir akıllı telefon dendiğinde akla gelen ilk markalardan olan Huawei, her ne kadar bu alanda bir süredir sessiz kalsa da, görünüşe göre kapalı kapılar arkasında çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Huawei Mate X ve Mate Xs modelleriyle gördüğümüz Huawei, bu defa ise Mate V isimli bir telefon üzerinde çalışıyor.
GSMArena tarafından paylaşılan fotoğrafların, Huawei Mate V'e ait olduğu söylenirken, bu fotoğraflar telefonun kasasına ait. Yani telefonun henüz tamamlanmış bir sürümüne ait görüntüsü bulunmuyor. Bunun ilginç olan kısmı ise, Huawei Mate V'in 23 Aralık'ta tanıtılacak olması. En azından gelen bilgiler bu yönde.
Huawei Mate V'in sızan görsellerine baktığımızda, telefonun yapı olarak Samsung Galaxy Z Flip 3'ü temel aldığını söylemek hiç de zor değil. Dikey formda katlanabilir kapaklı bir telefon olacak gibi görünen Mate V'in en çarpıcı kısmı ise kuşkusuz arkasındaki kamera alanı olacak.
Bugüne kadar tanıştığımız katlanabilir akıllı telefonlarda çok çok iyi bir kamera sistemi ile karşılaşmadık. Genellikle markaların standart telefon formundaki amiral gemileri daha iyi kameralara sahip olurken, katlanabilir formdaki telefonların kameraları daha düşük özelliklere sahip oluyordu. Buna en iyi örnek ise, Samsung tarafından Galaxy Z Fold 3 ile Galaxy S21 Ultra arasındaki fark olacak. Galaxy Z Fold 3 incelememizde bundan bahsetmiştik.
Huawei Mate V, bu şekilde gelir mi gelmez mi elbette hep birlikte göreceğiz. Ancak iyi bir kamera sistemiyle gelirse, bu tarz telefonlar arasında fark yaratacağı aşikar.
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