Netflix, Büyük İddia ile Yayınladığı Cowboy Bebop'u 3 Haftada İptal Etti!

Cowboy Bebop hayranlarına kötü haber: Netflix, seriyi sadece bir sezonun ardından iptal etti. Seriyi iptal etme kararının 19 Kasım'daki ilk çıkışından sadece üç hafta sonra gelmiş olması ise pek çok kişi için şaşırtıcı oldu.
Cowboy Bebop yazarı ve yapımcısı Javier Grillo-Marxuach, Twitter'dan iptalle ilgili şunları söyledi: "Bunun üzerinde çalışmayı gerçekten çok sevdim. Gerçek ve saf bir saygı ve sevgiden geldi. Keşke planladığımız şeyi ikinci sezonda da yapabilseydik. Ama ne derler bilirsiniz, insanlar plan yapar, tanrı güler. Görüşürüz uzay kovboyu..."
i truly loved working on this. it came from a real and pure place of respect and affection. i wish we could make what we planned for a second season, but you know what they say, men plan, god laughs. see you space cowboy... #CowboyBebop #whateverhappenshttps://t.co/iAcphDkE0M— javier grillo-marxuach (@OKBJGM) December 9, 2021
The Hollywood Reporter'a göre Netflix, Cowboy Bebop gibi riskli bir projeyi hayata geçirmekten halen gurur duyuyor. Ama ikinci sezon için onay alma oranının yüzde 60'a ulaştığı günümüzde Cowboy Bebop'un neden bu kadar kısa sürede iptal edildiğini anlamak pek kolay değil.
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