HUAWEI 'in Yeni Petal Search ve Petal Maps Uygulamaları Tanıtıldı

HUAWEI Mate 40 Serisi lansman etkinliğinde Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemindeki yeni gelişmeler de duyuruldu. Bu gelişmeler, Huawei kullanıcıları için daha iyi bir dijital yaşam tarzı sunarak HMS deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.