Google'da Efsanevi Futbolcu Pele'yi Aratın ve Çıkacak Sürprize Hazır Olun!

Yarın, yani 23 Ekim tarihi, efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele'nin 80. doğum günü. Profesyonel futbolculuk kariyerimde Santos ve New York Cosmos takımlarında oynayan, bu takımlarla çıktığı 694 maçta 650 gol atmayı başaran Edison "Edson" Arantes do Nascimento, yani Pele, Brezilya milli takımıyla da 92 maça çıktı ve 77 gole imzasını attı.
Böylesini büyük bir yıldızın doğum gününü es geçmek istemeyen Google, Pele'ye özel bir sürpriz, daha doğrusu sürpriz yumurta hazırladı.
Google arama sayfasını açıp "Pele" araması yatığınızda ve sayfanın en altına indiğinizde, Google logosu yerine uzatılmış bir "Goooooool" logosu göreceksiniz. Bu logoda yer alan o harflerinden biri ise, futbol topu şeklinde ve zıplıyor olacak. Bu topa tıkladığınızda, top G harfine doğru gidecek G harfi de, "düzgün bir vuruşla" golünü atacak.
Bu ilginç sürpriz yumurtanın ne kadar süre aktif kalacağı hakkında bir bilgimiz yok. Bu yüzden vakit kaybetmeden, bu eğlenceli sürprizi denemenizi öneriyoruz.
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