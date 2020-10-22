Google'da Efsanevi Futbolcu Pele'yi Aratın ve Çıkacak Sürprize Hazır Olun!

Google'a efsanevi futbolcu Pele'nin adını yapıp arattığınızda, artık karşınıza arama sonuçlarıyla birlikte, bu çok eğlenceli sürpriz de çıkacak!

Google'dan Pele İçin Eğlenceli Sürpriz Yumurta

Yarın, yani 23 Ekim tarihi, efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele'nin 80. doğum günü. Profesyonel futbolculuk kariyerimde Santos ve New York Cosmos takımlarında oynayan, bu takımlarla çıktığı 694 maçta 650 gol atmayı başaran Edison "Edson" Arantes do Nascimento, yani Pele, Brezilya milli takımıyla da 92 maça çıktı ve 77 gole imzasını attı.

Böylesini büyük bir yıldızın doğum gününü es geçmek istemeyen Google, Pele'ye özel bir sürpriz, daha doğrusu sürpriz yumurta hazırladı.

Google arama sayfasını açıp "Pele" araması yatığınızda ve sayfanın en altına indiğinizde, Google logosu yerine uzatılmış bir "Goooooool" logosu göreceksiniz. Bu logoda yer alan o harflerinden biri ise, futbol topu şeklinde ve zıplıyor olacak. Bu topa tıkladığınızda, top G harfine doğru gidecek G harfi de, "düzgün bir vuruşla" golünü atacak.

Bu ilginç sürpriz yumurtanın ne kadar süre aktif kalacağı hakkında bir bilgimiz yok. Bu yüzden vakit kaybetmeden, bu eğlenceli sürprizi denemenizi öneriyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO Reno 4 Lite hakkında her şey!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Ekim 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Toshiba ve Hi-level TV fırsatı
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Google'da Efsanevi Futbolcu Pele'yi Aratın ve Çıkacak Sürprize Hazır Olun!
Hızlı ve Öfkeli hayranlarına kötü haber! Seri 11. filmden sonra veda ediyor
Üzerinden Araba da Geçse Ölmeyen Bu Böceğin Neden Ölmediği Anlaşıldı
Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim
Steam'de ücretsiz olan oyunlar: Copperbell ve Dashing Dinos

 

 