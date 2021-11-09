Huawei Yıllık Geliştirici Konferansı'nda HMS Ekosistemi Konuşuldu

Açılış oturumunda Huawei, HMS'nin hızla genişlediğini gösteren en son Q3 ekosistem büyüme rakamlarını açıkladı. Huawei, genel bir uygulama hacmi, kayıtlı geliştiriciler ve aylık aktif kullanıcılar (MAU'lar) dahil olmak üzere tüm önemli büyüme göstergelerinin arttığını gördü ve üçüncü en büyük global mobil ekosistem olarak konumunu yeniden doğruladı.
Huawei 5,1 milyon kayıtlı geliştiricinin dünya çapında 730 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı ile bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. HMS kullanan uygulamaların sayısı yıllık yüzde 81 artışla 173.000'e yükseldi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde AppGallery'de, yıllık yüzde 13 artışla dünya çapında 332,2 milyar kere uygulama indirildi.
2018'deki global lansmanından bu yana HUAWEI AppGallery, 42 milyonu Avrupa'da olmak üzere 560 milyonun üzerinde global aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Huawei ayrıca, Avrupa'da şu anda 7 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan HUAWEI Petal Maps, dünya çapında 32 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip HUAWEI Petal Search ve şu anda 20 kategorideki listelerde aktif olarak yer alan 3000'den fazla iş ortağı ile kendi temel HMS uygulamaları paketinde büyük kazanımlar elde etti. Ortakların gelir payı da geçen yıla göre yüzde 62 arttı.
Petal ailesi, tüketici ihtiyaçları için gelişiyor
Petal Search, Petal Haritalar ve Petal Asistan dahil olmak üzere popüler Petal uygulama serisi, seyahat, alışveriş ve "yakındaki" gibi dikey sektörlerdeki ortaklıklarla sürekli geliştiriliyor. Konferansta haberler, videolar, alışveriş, uçuşlar, yerel işletmeler gibi 20'den fazla farklı sektörde yenilikçi bir arama deneyimi sunacak yeni nesil çok modlu AI arama motoru Petal Search 2.0 hakkında güncellemeler paylaşıldı. 'Hizmet Olarak Arama' ile Huawei, cihaz tarafı SDK ve bulut tarafı API'leri aracılığıyla Petal Arama yeteneklerini genişleterek ekosistem ortaklarının en uygun mobil uygulama arama deneyimini hızlı bir şekilde sağlamasına ön ayak olacak. Günde ortalama 8 milyar arama ile Petal Search, iş ortaklarının Huawei'nin tescilli UniBox platformu aracılığıyla kullanıcılara verimli bir şekilde içerik dağıtmalarına olanak tanıyor.
Seyahat açısından bakıldığında, 166'dan fazla ülke ve bölgede bulunan ve yakın zamanda Red Dot Tasarım Ödülü'nün de sahibi olan Petal Haritalar, şu anda tahmini 20 milyon global aylık aktif kullanıcıya sahip. En son Petal Haritalar güncellemesi, platformun yüksek hassasiyetli konumlandırma, topografik harita görüntüleme, çeşitlendirilmiş etkileşimli deneyimleri, derinlemesine veri arama, yüksek kaliteli şerit düzeyinde navigasyon ve Harita Stüdyosu dahil olmak üzere daha da fazla yetenekle donatıldı. Bunların tümü nihai olarak son kullanıcıya etkileşimli ve bilgilendirici bir gezinme deneyimi sağlıyor.
Avrupa çapında ajans bilincine sahip bir ortaklık programı: Huawei Ads
HUAWEI cihazları için tasarlanmış gerçek zamanlı bir reklam pazarı olan HUAWEI Ads artık dünya çapında medya ajanslarına ve uygulama yayıncılarına açık. Platform ayrıca, geliştiricilerin HUAWEI Ads kitini entegre etmelerine ve uygulamalarından ek gelir elde etmelerine olanak tanıyan HUAWEI Ads yayıncı hizmetlerini de içeriyor.
HUAWEI Ads, reklam verenlere, cihazlarda doğrudan yerleşimler, AppGallery'de özel yerleşimler ve Petal Search'teki yeni arama ağı reklamları ve HUAWEI uygulamaları ile binlerce üçüncü taraf uygulamasında görüntülü reklamlar dahil olmak üzere HUAWEI ekosistemi genelinde yerleşimler seçme olanağı sağlıyor. Akıllı Teklif ve Akıllı Banner gibi araçlar, tek tıklamayla kurulum bağlantılarıyla birlikte, reklam verenlere yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için daha fazla kontrol ve üretim yeteneği veriyor.
Ocak 2020'deki lansmanından bu yana HUAWEI Ads'in günlük trafiği Avrupa'da 600 milyonu aştı ve AppsFlyer'ın son raporuna göre Avrupa'da en hızlı büyüyen platformlardan biri olarak listelendi. HUAWEI Ads ayrıca ortaklarına, Avrupa'daki doğrudan reklamcılar ve sertifikalı ajanslar için ücretsiz deneme süresi, erken kayıt teşvikleri ve premium cihaz içi medya kaynakları dahil bir teşvik programı sunuyor.
Geliştirici yaratıcılığını desteklemek için yeni kitler
Web Zirvesi'nde ayrıca, uygulamalar için daha rekabetçi işlevlerin oluşturulmasını desteklemek üzere yeni başlatılan ve toplam 69 Kit ve 21.738 API'den oluşan HMS Core 6 geliştirici kitleri de duyuruldu. HMS Core özelliklerinin tamamı, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı TV'ler, giyilebilir cihazlar ve ses ürünleri dahil olmak üzere birden fazla akıllı cihazda bağlamsal ve senaryo tabanlı çözümleri ile geliştiricilerin kaliteli uygulamalar oluşturmasını sağlayacak. Bu açık yetenekler, React Native ve Cordova gibi platformlar arası geliştirme çerçevelerini kullanarak Android, HarmonyOS ve iOS üzerinde çalışan uygulamalar oluşturmak için de kullanılabilir.
Huawei, Avrupa'da Huawei Student Developer (HSD) ve Huawei Developer Group (HDG) gibi bireysel geliştiricilere sunulacak çok sayıda destek programını duyurarak teknik inovasyonun tüm alanlarında iş birliği ruhuna olan bağlılığını yeniden teyit etti. Bu topluluklar, gelişmekte olan teknolojiler hakkında bilgi paylaşımında başarılı olarak yeni ve yenilikçi uygulamalar oluşturma konusunda diğer geliştiricileri desteklemeye çalışıyor.
Yeni ortaklıklar
2021 yılında Huawei önde gelen markalarla mevcut ve yeni ortaklıklar geliştirdi. HDC.Europe etkinliğinde, tüm senaryo uygulama inovasyonlarını kapsayan bir dizi çalıştayda vizyonlarını ve düşünce liderliğini sergilediler.
Çalıştaylar sırasında ortaklar, Huawei kullanıcılarına özel içerik ve hizmetler dağıtmak için iş birliği planlarını açıkladılar. Konular, Petal Search ve Haritalar (iTaxi, Awin, Dott), mobil ödeme (Curve, Lydia), sağlık (Runtastic, Fifty) ile e-ticaret ve ulaşım entegrasyonundan AppGallery ve HMS Core inovasyonu (Joom, Vimage, Goodgame) ve HUAWEI Ads iş birliği (NYBA Media, App Samurai ve HAVAS Portekiz) gibi Huawei Mobil Hizmetler ekosisteminde gelişen uygulama ve hizmet yelpazesini kapsıyor.
2021 Q3 aylık aktif kullanıcı verileri
- HUAWEI AppGallery (Global 560 milyon; 42 milyon Avrupa'da)
- Tarayıcı (Global 380 milyon; 9,2 milyon Avrupa'da)
- Bulut (Global 330 milyon; 30,7 milyon Avrupa'da)
- Temalar (Global 120 milyon; 7,9 milyon Avrupa'da)
- Petal Haritalar (Global 20 milyon; 7 milyon Avrupa'da)
- Müzik (Global 210 milyon; 10,3 milyon Avrupa'da)
- Video (Global 230 milyon; 14,3 milyon Avrupa'da)
- Asistan (Global 360 milyon; 17,6 milyon Avrupa'da)
- Petal Search (Global 32 milyon; 5,3 milyon Avrupa'da)
Dünyanın en büyük üçüncü ekosistemi (2021 Q3 verileri)
- 5,1 milyon kayıtlı geliştirici (Yıldan yıla yüzde 155 büyüme)
- 173 bin HMS Core entegre uygulama (Yıldan yıla yüzde 81 büyüme)
- 560 milyon AppGallery global aylık aktif kullanıcı (Yıldan yıla yüzde 12 büyüme)
- 2021 Q1-Q3 arası 332,2 milyar uygulama dağıtımı (Yıldan yıla yüzde 13 büyüme)
Petal Search
- 3000'den fazla ortak
- 20'den fazla dikey
- 550 milyon E-ticaret SKU
Petal Haritalar
- 400 partner
- 260 milyon POI
- 9,7 milyon Portal Adresi
HUAWEI Ads
- 150'den fazla endüstri reklamcısı
- 33 bin Ads Kit entegre uygulama
- 10 kat reklam envanteri büyümesi
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