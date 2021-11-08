Apple Car İçin Heyecanlandıran Gelişme: Apple'a Tesla'dan Transfer!

Apple, eski Tesla otomatik sürüş yazılımı yöneticisi Christopher Moore'u işe aldı. Christopher Moore'un Apple'a katılması, Apple'ın otonom araç planlarına hız verdiğini düşündürüyor.
Moore, geçmişte, Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından otomatik sürüşün birkaç yıl içinde 5. Seviyeye geçeceğine dair iddialarını gerçek dışı bulduğunu açıklamıştı. Apple'da çalışmaya başlayan Christopher Moore'un, daha önce Tesla'da çalışan ve ayrılınca Apple tarafından işe alınan başka bir otomatik sürüş uzmanı, Stuart Bowers'ın altında çalışacağı belirtiliyor.
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