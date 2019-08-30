Huawei'i ABD Başkanı Trump da Durduramadı!
Huawei'i durdurmak kolay değil: ABD başkanı Donald Trump'ın engeline rağmen yükseliş devam ediyor!
Huawei için yapılan lisans anlaşması taleplerinin hiçbirinin ABD hükümeti tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı. ABD başkanı Trump, bu tür isteklere hızla karşılık verme sözü vermişti ancak bunun gerçekleşmediği ve şüphelerin sürdüğü anlaşılıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli telefon devini bu seneki bir kararıyla kara listeye almış, Amerikan firmalarının Huawei ile çalışmasını engellemişti. Bu durum Huawei'nin Android işletim sistemine ve Google uygulamalarına olan erişimini kısıtlamıştı. Bu durum, Samsung'a yetişmek isteyen Huawei için büyük bir sorun.
ABD yönetimi, baskılar sonucunda, ulusal risk oluşturmaması şartıyla, bazı şirketlerin Huawei ile iş yapabileceğini söylemişti. Reuters'ın raporu, bekleyen başvuruların sayısının 50'yi aştığını doğruluyor. Başvuruların henüz hiçbirinin kabul edilmemesi, belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.
Ancak Huawei, yaşanan tüm sorunlara rağmen pazar payını artırmayı başardı. Gartner'a göre engel sonrasında global satışlar sert bir biçimde düştü ancak Çin'deki satışlar yüzde 31 arttı. Huawei, toplamda 58 milyon akıllı telefon satarak pazar payını yüzde 13,3'ten yüzde 14,8'e çıkardı. Bununla birlikte lider Samsung, 75,1 milyon cihaz ile geçen seneki yüzde 19,3 pazar payını yüzde 20,4'e yükseltti.
Huaewi'nin en son finansal raporları da olumlu görünüyor. Firma, engele rağmen gelirinin yüzde 23 arttığını bildirmişti. Bununla birlikte bu rakamların şu anki durumu yansıtmadığı kurucu Ren Zhengfei tarafından vurgulandı.
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