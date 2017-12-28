Huawei'nin 2018 Yol Haritası Sızdı!
Huawei'nin 2018'de piyasaya süreceği cihazları gösteren yol haritası ortaya çıktı!
Akıllı telefon üreticilerinin ilerisi için ne planladığını tam olarak bilemesek de, her sene ortaya çıkan bazı sızıntılar bize neleri bekleyeceğimiz konusunda ışık tutuyor. Yeni bir bilgi sızıntısı, Huawei tarafından 2018'de çıkarılacak cihazlara detaylı bir bakış sunuyor.
Huawei'nin 2018 için olan yol haritası olduğu iddia edilen resim, önümüzdeki sene boyunca firmadan göreceğimiz cep telefonu ve diğer cihazları gösteriyorlar. Her bir ürün için kesin bir tarih yazmasa da, görünüşe bakılırsa ilk çeyrek oldukça meşgul geçecek.
Yukarıdaki resim doğru ise, Mate 10 Pro ile Mate 10, ilk çeyrekte açıklanacaklar. Bu cihazların açıklaması zaten yapılmış olsa da, bu yeni yol haritası cihazların farklı bölgelere daha fazla yayılmasına işaret ediyor olabilir. Ayrıca, Maya ile Salina ile birlikte bir Honor cihazının bahsi var, baştaki ikisi, iki farklı akıllı telefon için kod isimler olabilir. İlk çeyrekte firma, görünüşe bakılırsa bir 360 derece kamera da çıkaracak.
İkinci çeyrek için planlar arasında üç tane P-serisi cihaz görünüyor, bunlar resimde P, P Plus ve P lite olarak görülüyorlar. Ayın başında, Huawei'nin 40MP ana kameraya ve 24MP ön kameraya sahip bir P11 cihazı çıkarmaya hazırlandığı söylentisi duyulmuştu. Bu yeni P-serisi cihazlar şubat ayı kadar erken bir sürede, Mobile World Congress'te açıklanabilirler.
Üçüncü çeyrek, sadece Honor cihazı ile oldukça sakin görünüyor, dördüncü çeyrekte ise Mate 10'un devamı olan cihaz gelebilir. Tabii bunlar kesin bilgiler değil ve her an değişebilirler, ama bunlar firmanın daha önce açıklamaları ile de uyuşan şeyler. CES 2018 sadece birkaç hafta ötede, orada bu yol haritasının en azından kısmen isabetli olup olmadığını doğrulayabileceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın