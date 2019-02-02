Huawei'nin Katlanan Telefonu Davetiyede Göründü
Huawei'nin MWC 2019'da tanıtacağı katlanabilen telefon, firmanın dağıttığı davetiyelerde biraz da olsa göründü!
Huawei'nin katlanan telefonu ilk kez ciddi bir ipucuyla karşımızda olabilir. Çinli telefon üreticisinin MWC 2019 basın konferansı davetiyelerinin üzerinde katlanabilen telefona benzeyen bir cihaz görünüyor.
Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi'nde bir katlanabilen telefon tanıtacağı, CEO Richard Yu tarafından doğrulanmıştı. Davetiyeki görüntü, çok fazla ipucu vermiyor ancak cihazın ortadan ikiye katlandığını görebiliyoruz. Yu, Huawei'nin tanıtacağı telefonun dünyanın ilk 5G'li katlanabilen telefonu olacağını da iddia etmişti. Bunun dışında cihaz hakkında bildiklerimiz kısıtlı.
Yerinde takip edeceğimiz MWC 2019'dan Huawei'nin katlanabilen telefonu ve her gelişmeyi anında CHIP Online'da bulabileceksiniz.
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