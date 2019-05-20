Huawei'ye Google'dan Beklenmedik Tokat!
ABD'nin şüpheli gözlerle baktığı Huawei, beklenmeyen, çok şeyi etkileyebilecek bir tokadı Google'dan yedi!
ABD'nin Çinli teknoloji firmalarını belirli hizmetleri gerçekleştirmekten men etmesinin ardından Google, Huawei'nin Android lisansını askıya aldı.
Bir Google yetkilisi, yaptığı açıklamada "emre uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz," demekle yetindi. Söz konusu emrin ABD Ticaret Bakanlığı'na ait olduğu düşünülüyor. Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi "devlet izni olmadan ABD'den teknoloji satın alamayan firmalar" listesine eklemişti. Reuters'a konuşan bir Google yetkilisi, mevcut Huawei cihazlarının Google Play'den ve Google Play Protect güvenlik özelliklerinden faydalanmaya devam edeceğini doğruladı.
Bununla birlikte mevcut telefonların gelecekteki güncellemelerde nasıl etkileneceği bilinmiyor. Huawei, şu andan itibaren Android Açık Kaynak Projesi'ni (AOSP) kullanmak zorunda, yani Çin dışında kritik Google uygulamalarını ve hizmetlerini kullanamayacak. Böylesine büyük bir değişikliğin Huawei'nin dayandığı Android entegrasyonlarını nasıl etkileyeceği henüz açık değil.
Çin merkezli Huawei, donanımlarının Çin hükümetine bilgi sızdırmakta kullanılabileceği endişeleri nedeniyle ABD yönetimi ve ABD başkanı Donald Trump'ın baskısı altındaydı. Huawei, Çin hükümetinin ağ donanımlarına arka kapı yerleştirmesinin mümkün olmayacağını söylese de endişelerin, uzun süredir giderek arttığı gözleniyor. Google'ın bu adımıyla birlikte Huawei'nin telefon işi, büyük bir riske girmiş görünüyor.
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