Hubble ve Bloom Kod Adları Samsung Tarafından Doğrulandı

Samsung'un web sitesinde yapılan keşifle Hubble ve Bloom kod adlarının Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2'ye ait olduğu doğrulandı!

Hubble ve Bloom Kod Adları Doğrulandı

Samsung, bir süredir dedikodularda adı geçen "Hubble" ve "Bloom" kod adlarını doğruladı. Bu kod adları, şubatta tanıtılacak olan Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2'ye ait.

Birkaç ay önce çıkan söylentiler, Galaxy S11'in kamerasının kod adının Hubble olduğunu söylüyordu. Ancak şimdi bu kod adının Galaxy S11'e ait olduğu, firmanın kendi web sayfasının URL'sinde Hubble ve Bloom kod adlarını kullanmasıyla anlaşıldı. Böylece Galaxy S11'in ilk kod adı olan Picasso, yerini Hubble'a bırakmış oldu.

Bu arada firmanın ön kayıt sayfasında kullanıcılara telefonlarda önemli saydıkları özellikler soruluyor. Firmanın burada verdiği şıkların kendi telefonunda kullandığı özellikler olduğu biliniyor. Soruda eğlence özelliklerinden, en son teknolojiden, verimlilikten, kameradan ve tasarımdan bahsediliyor. İlginç biçimde uzun ömürlü pilin adı geçmiyor. Buradan 120Hz tazeleme hızının pil ömründeki geliştirmeleri ortadan kaldıracağı sonucu çıkabilir. Veya Samsung, kullanıcılara çok fazla seçenek sunarak onların kafasını karıştırmak istemiyor.

Hubble ve Bloom'un tüm özelliklerini 11 Şubat'ta yapacağı tanıtımda öğreneceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Turkcell Superbox'ı Öğrenci Evinde Test Ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
İnternet ikiye bölündü. Sizce kedi hangisine benziyor?
Öğrenme Devrimi: Eğitimle değil, öğrenme şeklimizle yaşanıyor
Su ihtimali var! Dünya büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi!
Bir kıta yanıyor! İşte Nasa'nın gözünden Avustralya
Günün En çok Okunanları
BMW'nin Geleceğin Otombili Hayali CES'te Ortaya Çıktı
Bosch, Otonom Araçlara Yönelik Düşük Maliyetli Sensörünü Duyurdu
Asus, Yeni Vivobook S Serisini CES 2020'de Tanıttı
Galaxy A Telefonlar, Samsung'un Yüzünü Güldürüyor!
Hubble ve Bloom Kod Adları Samsung Tarafından Doğrulandı

 

 