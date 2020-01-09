Hubble ve Bloom Kod Adları Samsung Tarafından Doğrulandı

Samsung, bir süredir dedikodularda adı geçen "Hubble" ve "Bloom" kod adlarını doğruladı. Bu kod adları, şubatta tanıtılacak olan Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2'ye ait.
Birkaç ay önce çıkan söylentiler, Galaxy S11'in kamerasının kod adının Hubble olduğunu söylüyordu. Ancak şimdi bu kod adının Galaxy S11'e ait olduğu, firmanın kendi web sayfasının URL'sinde Hubble ve Bloom kod adlarını kullanmasıyla anlaşıldı. Böylece Galaxy S11'in ilk kod adı olan Picasso, yerini Hubble'a bırakmış oldu.
Bu arada firmanın ön kayıt sayfasında kullanıcılara telefonlarda önemli saydıkları özellikler soruluyor. Firmanın burada verdiği şıkların kendi telefonunda kullandığı özellikler olduğu biliniyor. Soruda eğlence özelliklerinden, en son teknolojiden, verimlilikten, kameradan ve tasarımdan bahsediliyor. İlginç biçimde uzun ömürlü pilin adı geçmiyor. Buradan 120Hz tazeleme hızının pil ömründeki geliştirmeleri ortadan kaldıracağı sonucu çıkabilir. Veya Samsung, kullanıcılara çok fazla seçenek sunarak onların kafasını karıştırmak istemiyor.
Hubble ve Bloom'un tüm özelliklerini 11 Şubat'ta yapacağı tanıtımda öğreneceğiz.
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