HubblePhone Artık Gerçeğe Dönüşebilir!
Turing CEO'su, "hatalarımızdan ders aldık ve HubblePhone'u artık gerçeğe dönüştürebiliriz" diyor!
Turing , birkaç yıl önce, son derece sağlam bir çerçeve ve uçtan uca şifreleme vaat eden sıvı metal Turing Phone'u piyasaya duyurmuştu. Önceden ödemeli yaklaşık 2.000 sipariş alan Turing ancak ciddi gecikmelerden ve geri ödeme taleplerinin sonucunda, bazıları performans ve kalite problemleriyle boğuşan 900 adet telefonu piyasaya sürebildi.
Yılmayan Turing, iki hırslı yeni telefon konseptiyle geri döndü: Appassionato ve Cadenza. Ancak, imalat partneri ile sona eren sözleşme her iki projeyi de askıda bıraktı.
Bu oldukça sansasyonel geçmişe rağmen Turing, yok olmaya niyetli değil. Tam tersine şirket en yenilikçi ürününü duyurdu bile: HubblePhone.
Bu çok ekranlı akıllı telefon piyasada daha önce gördüğümüz herhangi bir şeye benzemiyor. Turing CEO'su Syl Chao'nun cesur vizyonu, telefonunuzla etkileşimde bulunma şeklinizi sonsuza dek değiştirebilir.
HubblePhone'un, Appassionato ve Cadenza başarısızlıklarından farklı kılanın ne olduğu sorusuna da cevap veren Chao;
"Telefonların arızalanmasının bir numaralı nedeni, hepsini kendi bünyemizde üretme çabamızdandı. Bu kez işi iPhone'u üretmiş uzmanlara veriyoruz. Foxconn ile çok yakın bir çalışma ilişkimiz var.
Test kabiliyetlerini, laboratuvar ekipmanlarını ve sertifikasyon deneyimini kullanarak, tüketiciye ulaşmadan önce ürünün doğru şekilde üretildiğinden ve uygun şekilde sertifikalandırıldığından emin olacağız." şeklinde konuştu.
Turing'in hatalarından öğrendiğini farz etsek de hala cevaplanması gereken bazı büyük sorular var. Örneğin, diğer şirketler akıllı telefon etkileşimini tek bir ekranda yaparlarken, üç ekranın ne gibi bir avantaj olduğu gibi.
Bu soruya da açıklık getiren Chao şunları söyledi:
"Size bir örnek vereyim, harika bir HD video düzenleme aracına sahip olacağız, bu yüzden Adobe Premiere kadar güçlü bir program kullanabilen bir cep telefonu düşünün. Modern akıllı telefonlarda bunu düzgün kullanamazsınız çünkü sadece bir ekranınız var ve bu nedenle sınırlı bir görüntüleme alanı var. HubblePhone'da, bir ekrandaki tüm araçlara erişirken diğer ekranda ise düzenlenmiş videonuzu önizleyebilirsiniz."
"Ayrıca, bir uygulamayı kullanırken aynı ekranda başka bir uygulamaya geçmeniz pek de zarif bir deneyim değildir. Birden çok ekranla, bunu yapmak zorunda değilsiniz. HubblePhone'u, bir önceki uygulamayı kapatmak zorunda kalmadan diğer uygulamalara erişmek için fiziksel olarak çevirmek yeterli."
Turing, HubblePhone'un 2018'in sonunda çıkması beklenen iki Snapdragon 855 yonga setini içereceğini belirtti. HubblePhone'un ise 2020 yılında çıkacağı ve 2.749 dolara mal olacağını tahmin ediliyor.
Orijinal Turing Phone'un Android kullanması gerekiyordu, ancak yazılım tercihi üretim sürecinde az kişi tarafından tanınan Sailfish OS'ye çevrildi.
HubblePhone Android'i kullanmayacak, ancak bir dereceye kadar uyumluluk olacak. Chao, "Geleneksel Android uygulamalarını yürütemeyen eski Turing Phone ile ilgili sorunlarımız olduğu doğru" dedi ancak yeni telefonda bu sonun aşılıp geriye uygulamalara geriye dönük destek sağlanacağını belirtti.
Cesur rüyalar mı yoksa tekrarlayan bir kabus mu?
"Turing'de hayal kırıklığına uğramış çok müşterinin olduğunu biliyorum" diyen Chao, "Ama aynı zamanda Turing'in, planlanmış olandan çok daha geç bir zamanda da olsa, teslim edilmiş sofistike ve şık bir telefon olduğunu ve bunu kanıtlayan çok memnun müşterilerimiz olduğunu da belirtmek gerekiyor."
900 telefon satışının bir başarı olup olmadığı tartışma konusu olsa da; HubblePhone'un Turing'in "olmak ya da olmamak" anı olacağına şüphe yok.
Yavuz Şimşek
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