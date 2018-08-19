HubblePhone Artık Gerçeğe Dönüşebilir!

Turing CEO'su, "hatalarımızdan ders aldık ve HubblePhone'u artık gerçeğe dönüştürebiliriz" diyor!

HubblePhone Artık Gerçeğe Dönüşebilir!

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HubblePhone Artık Gerçeğe Dönüşebilir!

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