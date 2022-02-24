HyperX Cloud II, Artık Pembe ve Beyaz Renklerle de Karşınızda!

HP Inc.'in oyun çevre birimleri ekibi, oyun ve e-sporda marka lideri HyperX, yeni pembe ve beyaz renkte HyperX Cloud II oyun kulaklığını piyasaya sürdüğünü duyurdu. HyperX 'in imzası olan Cloud DNA ile üretilen kulaklık, oyun ve evden çalışma ortamları için çeşitli tarzlara uyacak yepyeni bir görünüm sunarken, Cloud II 'nin bilinen en yüksek kalitede konfor, dayanıklılık ve sesine sahip.
Bu en yeni HyperX Cloud II versiyonu, net konumsal ses sunan sanal 7.1 surround ses1 ve netlik ve hassasiyeti optimize eden özel olarak ayarlanmış 53 mm sürücülerle daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Kulaklıklı mikrofon seti, kulaklık, mikrofon ses düzeyi ve mikrofon sessize alma gibi uygun kontroller için gelişmiş bir ses kontrol kumandası ile 7.1 surround sesi açıp kapatmak için kolay erişilebilir bir kullanım sunar.
HyperX EMEA ses müdürü Bianca Walter, "HyperX topluluğu, Cloud II oyun kulaklığı serisi için pembe ve beyaz renk grubunu geri getirmemizi istedi ve bizler de dinledik" diyerek; "HyperX olarak, hayranlarımızın istediklerini vermek, aynı mükemmel konforu ve kaliteli sesini sunan başka bir Cloud II seçeneği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." demiştir.
Saatlerce süren oyun veya iş görüşmeleri için en üst düzeyde konfor sağlamak üzere tasarlanan yeni Cloud II versiyonu, tüm gün konforlu bir kullanım için HyperX imzalı hafızalı köpük, birinci sınıf deri malzeme, dayanıklı ve esnek alüminyum çerçeve sunar. Cloud II pembe ve beyaz renk grubu ayrıca PC, PS5TM ve PS4TM2 gibi birden fazla platform uyumluluğu sunar. TeamSpeakTM ve Discord tarafından onaylı olup, SkypeTM ve Mumble da dahil olmak üzere diğer sohbet programları ile de uyumludur.
Mevcut COVID-19 durumu nedeniyle, HyperX 'in bazı ürünlerinde ve nakliyesinde gecikmeler yaşanabilir. HyperX, bu durumun müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek, ürün kullanılabilirliğini ve zamanında teslimat sağlamak için ortaklarıyla mümkün olan her türlü tedbiri almaktadır.
HyperX Cloud II Oyun Kulaklığı Özellikleri:
Kulaklık Özellikleri:
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 53mm
Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 10Hz-23kHz
Empedans: 60 ?
Hassasiyet: 1 kHz frekansta 98 dBSPL/mW
T.H.D: < 2%
Çerçeve tipi: Alüminyum
Kulak yastıkçıkları: Hafızalı köpük ve premium suni deri
Mikrofon Özellikleri:
Dönüştürücü tipi: Elektret kondansatör
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleyici
Frekans yanıtı: 50Hz-7.5kHz
Hassasiyet: -42dBV (1kHz'de 1V/Pa)
Bağlantılar ve Özellikler
Ses Bağlantısı: Kondansatör (arka elektret)
USB Ses Formatı: Stereo
USB Spesifikasyonu: USB 2.0
Örnekleme Hızları: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
Bit Derinliği: 16 bit
Dahil edilen Sanal Çevresel Ses: HyperX Sanal 7.1 Surround Ses
Ses Kontrolleri: Ses kontrol kutusu
Fiziksel Özellikler
Ağırlık: 320g
Mikrofonlu ağırlık: 330g
Kablo Uzunluk(lar)ı ve Tip(ler): 1m kulaklık kablosu
USB Ses Kontrol Mikseri Ağırlık: 71g
USB Ses Kontrol Mikser Kablo Uzunluğu: 2m
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