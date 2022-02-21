Kripto Para Dolandırıcılarına Karşı Önlem Alanlara FBI da Eklendi!

Özellikle son dönemde artış gösteren fidye yazılım saldırıları ve kripto para konusundaki yasa dışı işlemler nedeniyle ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dijital para birimlerini kötüye kullanan siber suçluları durdurmaya yönelik yeni bir birim kurma planları olduğunu açıkladı.
Bu yıl Münih'te düzenlenen siber güvenlik konferansında konuşan ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Sanal Varlık Sömürü Birimi'ni (VAXU) kurduklarını duyurdu. Monaco'ya göre yeni ekip, kripto para suçlularıyla mücadele edecek.
Kripto para birimi uzmanlarını, blok zinciri analistlerini ve sanal varlık ele geçirmelerini tek bir çatı altında bir araya getirecek olan yeni birimin yanı sıra Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin de kurulduğu (NCET) duyurulurken, bu birimler Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olacak.
Adalet Bakanlığı'nın Ceza Bölümü'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Dijital varlıkların ve dağıtılmış defter teknolojilerinin hızlı inovasyonu ile, siber saldırıları, fidye yazılımları ve gasp planlarını körüklemek için bunları kullanan suçlular tarafından yasa dışı kullanımlarında bir artış gördük; narkotik, bilgisayar korsanlığı araçları ve çevrimiçi yasadışı kaçak mal trafiği; hırsızlık ve dolandırıcılık yapmak; ve suçlarının gelirlerini aklamak. NCET, departmanın bu teknolojileri içeren suçun büyümesiyle mücadele çabalarının odak noktası olarak hizmet edecek."
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