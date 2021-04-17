HyperX, Espor'da 2 Önemli Takımın Sponsoru Oldu!

Kingston Technology Company, Inc.'in oyun bölümü HyperX, 2006 yılında Türkiye'nin ilk profesyonel espor kulübü olan fastPay Wildcats'in ve 2018 yılında Türkiye'nin ilk FIFA Pro Clubs (11v11) takımını kurarak espor dünyasına giriş yapan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün sponsoru oldu.
Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza atan İstanbul Başakşehir Espor, mücadele ettiği Pro Elite League'de üst üste iki Türkiye Kupası Şampiyonluğu ile bu unvanın tek sahibi olmasının yanı sıra Türkiye eMilli Takımına sporcu gönderme başarısı elde eden öncü bir kulüptür.
Bir futbol kulübü olarak rekabetçi futbol oyunlarında mücadele eden ve iki farklı FIFA takımı bulunan İstanbul Başakşehir'in aktif olarak 20'den fazla esporcusu bulunuyor. İstanbul Başakşehir, 2021 yılında başarı serisini devam ettirmek için HyperX oyuncu ekipmanlarını kullanacak.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt "Espor ekosisteminin gelişmesinde büyük katkılar sağlayan HyperX markası ile iş birliğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz." sözleriyle bu birlikteliğin önemini vurguladı.
Ülkemizin öncü kulüplerinden olan fastPay Wildcats, aynı zamanda Türkiye League of Legends Ligi'nin de ilk şampiyonudur.
fastPay Wildcats, 2021 yılında başarı serisini devam ettirmek için HyperX oyuncu ekipmanlarını kullanacak.
fastPay Wildcats Yönetim Kurulu Başkanı Orlando Calumeno "fastPay Wildcats olarak; bulunduğu her kulvarda mutlak başarıyı ve şampiyonluğu hedefliyoruz. Bizim gibi her ürün ve hizmetinde en iyisini ortaya koyan HyperX ile yaptığı bu işbirliği sayesinde gelecek başarılardan çok umutluyuz, Kulübümüzün en eski destekçilerinden olan HyperX ile yeniden ve uzun yıllar sürecek bir işbirliğine adım atıyoruz." sözleriyle bu birlikteliğin önemini vurguladı.
HyperX Oyuncu Ekipmanları Türkiye Pazarlama Müdürü Zülfü Topçu "İstanbul Başakşehir Espor ve fastPay Wildcats gibi köklü ve başarılı iki espor takımının sponsoru olmaktan çok mutluyuz. Üç güçlü ve başarılarıyla kendini kanıtlamış markanın birlikteliğinden büyük zaferler çıkacağına inancımız tamdır" dedi.
HyperX'in, İstanbul Başakşehir Espor ve fastPay Wildcats ekipman sponsorlukları 2021-2022 yıllarını kapsıyor.
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