HyperX, Misfits Gaming Group ile Ortaklığa Gitti. Peki, Şimdi Ne Olacak?

Misfits Gaming Group (MGG), HP Inc'in oyun çevre birimleri ekibi, oyun ve e-sporda marka lideri HyperX ile ortaklığını duyurdu. HyperX, MGG 'nin Call of Duty takımı, Sushibae ve Aimsey gibi MGG etkileyicileri ve diğer içerik oluşturucuları da dahil Florida Mutineers 'ın resmi kulaklık ve mikrofon ortağı olacak.
HyperX, takım içerikleri ve sosyal medya tanıtımlarının bir parçası olması yanında, profesyonel Mutineers formaları üzerinde de HyperX yamaları bulunacak.
HyperX, profesyonel sporculara ve yayıncılara endüstri lideri donanım sağlamanın yanı sıra, MGG Kadınları ve yakında duyurulacak olan projeler de dahil olmak üzere MGG 'deki çeşitlilik ve katılımcı girişimlerini desteklemede önemli bir ortak olacak.
Misfits Gaming Group'ta Ortaklıklar Kıdemli Başkan Yardımcısı Justin Stefanovic, "HyperX, oyun çevre birimlerinde lider bir marka ve onlarla MGG 'de bünyesindeki birden fazla takım ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. "E-sporda ve oyunlarda, kadınlara ve kendine cinsiyet tanımı uygulamayan bireylere yardımcı olan girişimlerimizi güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz," dedi.
HyperX EMEA e-spor ve etkileyici lideri Christopher Pankhurst yaptığı açıklamada "Misfits Gaming Group 'taki profesyonel ekipleri ve yayıncıları desteklemekten ve ayrıca e-spor ve oyun alanlarında kadınlara yönelik girişimleri öne çıkarmaktan heyecan duyuyoruz. Piyasadaki en iyi oyun çevre birimleri ile ayrım yapmadan her oyuncuya en iyi performanslarını sergileme fırsatı vermeye çalışıyoruz," dedi.
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