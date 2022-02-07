HyperX, Misfits Gaming Group ile Ortaklığa Gitti. Peki, Şimdi Ne Olacak?

Misfits Gaming Group (MGG), HP Inc'in oyun çevre birimleri ekibi, HyperX ile ortaklığını duyurdu. HyperX, MGG 'nin Call of Duty takımı, Sushibae ve Aimsey gibi MGG etkileyicileri ve diğer içerik oluşturucuları da dahil Florida Mutineers 'ın resmi kulaklık ve mikrofon ortağı olacak.