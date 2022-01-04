Hyundai'nin Bu Hava Temizleyicisi, Bir Zamanlar Bir Arabaydı!

Her otomobil, otomobil üreticilerinin asla gün ışığına çıkmayan birçok üretim öncesi prototip ürettiği uzun bir geliştirme sürecinin sonucu ortaya çıkıyor. Hyundai, Ioniq 5 test araçlarından birini tamamen hurdaya çıkarmak yerine, parçalarını bir hava temizleyici yapmak için kullandı.
YouTube videosuna göre model, "güvenliğimizi sağlamak için çok sayıda testten geçti." Video, bir yıl boyunca aracın Akustik Araç Uyarı Sisteminin beğenilerini test etmek için kullanıldığını belirtiyor. Burada, Hyundai mühendisleri Ioniq 5'i parçalara ayırıyor, daha sonra bu bileşenleri kullanarak tamamen farklı, yeni bir ürün ortaya çıkıyor. Soğutma fanlarını, kapı panellerini, LED farları ve filtreyi kullanıyorlar.
Aşağıdaki videodan da izlenebileceği gibi, bu oldukça ilginç bir deneyim olmuş. Her ne kadar aracın birçok parçası geri dönüştürebilir olsa da, yeni bir amaca hizmet etmek için böyle birleştirilmeleri oldukça ilgi çekici:
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