Hyundai Seven: Hyundai'nin Yeni Elektrikli SUV'u Kendini Gösterdi!

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai tarafından geliştirilmeye devam edilen Hyundai Seven konsepti, gövdenin yakın çekim bir görüntüsünü ve oldukça dramatik iç mekan görüntülerini gözler önüne sürdü. Yakında tamamen elektrikli yeni bir SUV ile karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor.
Hyundai elektrikli otomobil pazarında epey bir ses getirdi. Her ne kadar bir önceki elektrikli aracı Ioniq'te bazı sorunlar yaşanmış olsa da, en son piyasaya sürdüğü Ioniq 5 şu anda piyasadaki en iyi tamamen elektrikli araçlardan biri olarak kabul ediliyor.
Bu yüzden firmanın yeni elektrikli orta sınıf SUV aracı Hyundai Seven (model isminde 7, yazı ile belirtiliyor, rakamla değil) büyük beklenti yaratmıştı. Tanıtım reklamında da görüldüğü gibi, Hyundai bu beklentilere en iyi şekilde yanıt vermeye çalışıyor. Her ne kadar iç özelliklerden bazıları henüz ar-ge sürecinde gibi görünse de, araç içi tasarımında devrim yaratacak bazı detaylar göze çarpıyor.
Koltukların rahatlığı, yumuşak iç ambiyans, pastel renkler ve sıcak ışıklandırma aracın "evdeki rahatlığı yolda da yaşatmayı" hedeflediğini gösteriyor. Hyundai, Seven'ın iç tasarımının geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini ve çevre dostu bir araç olduğunu belirtiyor.
Hyundai Seven firmanın Ioniq elektrikli araç serisinde yer alacak. Bu seriden üretilen en son model Hyundai Ioniq 5. Hyundai Seven 17 Kasım'da Los Angeles'ta düzenlenecek olan AutoMobility fuarında sergilenecek.
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