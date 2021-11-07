Hyundai Seven: Hyundai'nin Yeni Elektrikli SUV'u Kendini Gösterdi!

Hyundai Seven EV'nin prototipi, ev gibi görünen bir iç mekana sahip ve özelliklerle dolu bir SUV'un gelmekte olduğunu gösteriyor!

Hyundai Seven'dan ilginç konsept

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Hyundai Seven: Hyundai'nin Yeni Elektrikli SUV'u Kendini Gösterdi!

 

 