Hyundai, Robot Köpekler Spot ve Atlas'ın Üreticisi Boston Dynamics'i Aldı!

Hyundai, ünlü robot köpekler Spot ve Atlas'ın da üreticisi plan Boston Dynamics'i satın aldı. Şirket, imalat ve inşaat alanlarında robotik üretim süreci oluşturmayı amaçlıyor.