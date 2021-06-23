Hyundai, Robot Köpekler Spot ve Atlas'ın Üreticisi Boston Dynamics'i Aldı!

Boston Dynamics'i bugüne kadar duymuş olmalısınız. 2013 yılında Google tarafından satın alınan ve sonrasında robotik alanında yaptığı çalışmalarla ünlenen Boston Dynamics, özellikle robot köpekleriyle ünlü. Şirketin yeni sahibi ise Hyundai.
Hyundai ile Boston Dynamics arasındaki satın alım süreci bir süredir devam ediyordu ve sonunda bu süreç tamamlandı. Robo-köpek Spot ve insansı robotu Atlas ile ünlenen Boston Dynamics'in yeni sahibi artık Hyundai. Peki, Hyundai, Boston Dynamics ile ne yapacak?
Hyundai'nin Boston Dynamics ile şirket için büyük bir planı var. Robot bileşenlerinin imalatını, yapımını ve otomasyonunu kapsayan bir "robot değer zinciri" yaratmayı planlayan şirket, böylece işleri hızlandıracak. Bu sayede robotik teknolojisine dayanan Spot'un büyüğü Star Wars tarzı yürüyen araçları görebilir ya da askeri amaçlarla kullanımına şahit olabiliriz.
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