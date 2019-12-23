Hyundai'den Uçan Bir Araba ve Fazlası Geliyor!

CES fuarının, firmalar için en hırslı, en yüksek hedeflere sahip teknolojilerini gösterecekleri bir şov imkanı olduğu kesin. Görünene göre Hyundai de bu akımı sürdürmeyi planlıyor. Güney Koreli otomobil üreticisi, 6 Ocak tarihinde ilk Kişisel Hava Aracı'nı (PAV – Personal Air Vehicle) ve iki diğer konseptini CES'te tanıtacak. Bu iki konsept, otonom bir kara aracını ve yolcuların iki farklı ulaşım modu arasında değişim yapabilecekleri bir merkezi içeriyor.
Hyundai, gelecekçi bir San Francisco siluetinin paylaşıldığı görsel dışında uçan aracı hakkında pek fazla bilgi vermedi. Dikkat çekici olan detay ise, üç konseptin bir arada çalışarak insanların kalabalık ve yoğun şehirlerde ulaşımını kolaylaştırmaları.
Konseptin nasıl bir geleceği olduğunu zaman gösterecek olsa da, kişisel uçan araçlar üzerinde çalışan 70'den fazla firma arasında Hyundai'nin en fazla yatırım yapanlardan biri olduğu biliniyor. Firma, Eylül ayında Şehir Hava Ulaşımı (Urban Air Mobility) bölümünü resmi olarak tanıttı ve bu yeni grubun liderliği için işe aldığı eski bir NASA mühendisini duyurdu.
Tabii ki pek çok kişinin kendi uçan aracına sahip olması için aşılması gereken pek çok problem bulunuyor. Örneğin kısa bir süre önce Michigan Üniversitesi ve Ford tarafından tamamlanan bir araştırma, sürdürülebilirlik endişeleri dolayısıyla pek çok kişinin bu araçları işe gidip gelirken veya benzeri günlük kullanımlar için kullanmayacaklarını belirtti.
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