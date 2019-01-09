Hyundai yürüyen arabasını tanıttı
Hyundai, acil durumlarda işe yarayabilecek "yürüyen arabasını" CES 2019'da tanıttı!
Hyundai CES 2019, doğal afet mağdurlarına ulaşmayı kolaylaştırabilecek yeni bir konsept aracı tanıttı: sel, yangın ve deprem sonrası yollarda gezinmek için mafsallı ayakları kullanan bir 'yürüyen araba'.
Elevate adlı araç, elektrikli otomobillerin ve dört ayaklı robotların (Boston Dynamics'in SpotMini'si gibi) teknolojilerini birleştiriyor. Bacaklarının her biri aynı zamanda gideceği yere yürümesini ya da sürmesini – yada aynı anda her ikisi de – sağlayan bir tekerlekle donatılmış.
Otomobil sürüş modundayken, bacakları katlanıyor ve akü ömrünü uzatmak için bağlantılara verilen güç kesiliyor. Ancak, işler zorlaştığında bir sürüngen veya memeli gibi yürüyüşe başlayabiliyor ve beş metrelik sıçrayışlar yapabiliyor. Bunun tipik bir 4x4'ün yapabildiği bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Başkan yardımcısı ve Hyundai'nin Yaşam Deneyimlerinde Robotik Artırılmış Tasarım Merkezi (CRADLE) başkanı John Suh "bir tsunami veya deprem çarptığında, mevcut kurtarma araçları enkaz alanın ilk müdahalecileri yalnızca kenarına taşıyabiliyor. Yolun geri kalanına yürüyerek devam zorunda kalıyorlar. Elevate olay yerine gidebilir ve taşkın enkazı ya da ufalanmış betonun üzerine tırmanabilir" diyor.
Ancak bu araç sadece acil durumlar için değil; eğer Elevate otonom bir şekilde ilerleyebilirse, tekerlekli sandalye kullananların ömrünü bir merdiven rampasına erişmeden, ön kapılarına tırmanarak sandalyelerini doğruca manevra yapmak için kullanarak iyileştirebilir.
Elevate'i doğal afetler kurtarmalarına katılırken ya da sokaklarda dolaşırken göremeyebiliriz, ama bu sadece fuar için değil; Hyundai, neredeyse üç yıldır endüstriyel tasarım danışmanlığı Sundberg-Ferar ile konsept üzerinde çalışıyor.
Sundberg-Ferar'daki tasarım müdürü David Byron, "Karayolu üzerinde sadece 10 metre karda karaya oturmuş bir aracın problemli arazide yürüyebildiğini veya tırmanabildiğini hayal edin," diyor. "Bu araç hareketliliğinin geleceğidir. "
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