IBM, Google'ın Sızan Belgesine Şüpheyle Bakıyor
IBM, Google'ın sızan belgelerindeki "kuantum üstünlüğü" iddiasına şüpheyle bakıyor!
Goolge'dan sızan bir belgede firma, "kuantum üstünlüğüne" ulaştığını iddia ediyordu. Şimdi ise IBM, bu iddiayı halka açık olarak, blog'unda sorguladı.
Kuantum üstünlüğü, ilk olarak Caltech'ten profesör John Preskill tarafından ortaya atılan bir konsept. Kuantum üstünlüğüne ulaştığınızı iddia edebilmeniz için bir kuantum bilgisayarın bugün klasik bilgisayarların yapamadığı bir şeyi yaptığını göstermeniz gerekiyor. IBM, blog gönderisinde Google'ın kuantum üstünlüğü iddiasının sorunlu olduğunu söyledi ve firmanın Sycamore kuantum işlemcisinin klasik bilgisayarları henüz geçmediğini belirtti.
Google'ın sızan belgeleri, bugünün süper bilgisayarlarından birinin 10.000 yılda yaptığı işi Sycamore'un 200 saniyede yapacağıını iddia ediyordu.
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