IBM, Kuantum Bilgisayarı Laboratuvardan Çıkarıyor
IBM, kuantum bilişimi daha kolay erişillir hale getirmek için CES 2019'da önemli bir adım attı.
IBM'in kuantum bilgisayarları laboratuvardan çıkarıp herkesin kullanıma açma girişimleri, CES 2019'da ortaya çıktı.
IBM'in başındaki Ginni Rometty, basın duyurusundaki etkinlikte IBM Q kuantum bilişim geliştirme süreci hakkında bilgi verdi amaçlarının teknolojiye ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Yeni IBM Q System One platformu, ilk entegre evrensel kuantum bilişim platformu ve laboratuvardan çıkarak daha fazla kuruluşa ulaşmaya hazır.
IBM, dünyanın ilk 20 kübit sisteminin ticari ve bilimsel kuruluşlara kuantum bilişimin gücüyle yardımcı olacak ve örneğin finansal veri modellemeye veya global lojistik işlemlerini optimize etmeye yardım edecek.
IBM, Goppion tarafından yapılan 270 x 270cm'lik özel kuantum kasasını da gösterdi. Bu özel kasa, dışarıdan gelen etkileri azaltarak, kübit olarak bilinen kuantum bilişim birimlerinin ömrünü uzatıyor. Sistemin maliyeti açıklanmadı ancak şirketler ve araştırma kuruluşları, ödemede bulunarak sistemi IBM'in bulut hizmetleri üzerinden kullanabiliyorlar.
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