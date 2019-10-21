İddia: "Mars'ta Hayat 50 Yıl Önce Bulundu"
Bir NASA çalışanının yeni iddiasına göre NASA, bundan 50 yıl önce Mars'ta hayat olduğunu keşfetti!
"Mars'ta hayat" sözcükleri, çoğumuzu heyecanlandırmaya yetiyor ancak bu tür haberler yeni değil. 1976'daki tarihi Mars görevi Viking'te çalışan Nasa bilim adamı Gilbert Levin, "1970'lerde Mars'ta Hayatı Bulduğumuz Konusunda İkna Oldum" başlıklı bir makale yayınladı.
Levin'in Scientific American'da söyledikleri yeni olmasa da, arkasında önemli bir geçmiş var. Levin'in analizlerine göre Viking araçları, mikrobiyal solunumun işaretlerini zaten keşfetmişti. Bu, ölü gibi görünen gezegende hayat olduğunun bir işaretiydi. Ancak diğer Viking deneylerinde organik moleküllere dair bir kanıt bulunmadı. Yine de Levin, neredeyse 50 yıl önce Mars'ta hayat bulunduğuna emin gibi gözüküyor.
NASA, 2016'da görevin mikrofilmlerini dijital hale getirirken, verilerin Mars'ın biyolojik olmayan toprağının niteliği nedeniyle yanıltıcı olduğunu söylemişti. Nasa'nın halen devam eden Curiosity görevi, Mars'ta metan ve diğer organik bileşikler dair kanıtlar bulsa da, henüz mikrobiyal yaşam gibi bir kanıt ortaya çıkmadı.
Günümüzdeki en büyük sorulardan biri olan "evrende yalnız mıyız?" sorusunun kesin bir cevabı henüz yok. Bu nedenle bu tür tartışmaların sürüp gitmesi şaşırtıcı olmayacak.
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