İddialara Göre "Yeni Bir Windows" Geliyor. Peki Ama Nedir Bu Yeni Windows?

Pek çok sızıntı, karşımıza "Yeni Windows" tanımlamasını çıkartmaya başladı. Peki ama burada bahsedilen Yeni Windows aslında ne? Microsoft, yepyeni bir Windows üzerinde çalışıyor olabilir mi?