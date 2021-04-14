İddialara Göre "Yeni Bir Windows" Geliyor. Peki Ama Nedir Bu Yeni Windows?

Windows 10 işletim sistemi yıllardır kullanımda. 2015 yılında kullanıma sunulan Windows 10'un ardından ne geleceği de dedikodu ve sızıntıların önemli konularından biri haline gelmiş durumda. Pek çok yerde "Yeni Windows geliyor" şeklinde başlıklar gördüğünüze eminiz. Peki ama nedir bu yeni Windows?
Bir süredir 2 farklı Windows hakkında sızıntılar duyuluyor. Bunlardan biri Windows 10X olurken bir diğeri ise Windows 10'a gelecek büyük Sun Valley güncellemesi.
Windows 10X Nedir?
Windows 10X, Microsoft'un herhangi bir cihazda çalışmak üzere tasarladığı bir Windows 10 versiyonu olurken, bu işletim sistemi ile beraber tüm platformların tek işletim sistemi çatısı altında toplanması amaçlanıyor. Başlangıçta Windows 10'un katlanabilir cihazlar (telefonlar veya tabletler) altında efektif şekilde çalışan bir versiyonu olacağı düşünülürken, daha sonrasında tüm mevcut cihazlarda çalışacak, daha hafif bir Windows 10 olacağı hakkında haberler duymaya başladık.
Sun Valley Nedir?
Sun Valley ise aslında bir güncelleme. Windows 10'a yapılacak planlı bir yenilemenin kod adı olan Sun Valley hakkında da sıklıkla sızıntılar ortaya çıkıyor. Bunların yanı sıra önümüzdeki dönemde bir de Windows 10 21H1 güncellemesi gelecek. Yeni güncellemenin bu bahar aylarında sunulması bekleniyor.
Üçüncü Bir "Yeni Windows" Daha mı var?
Ortaya çıkan bazı iddialar ise, Microsoft'un "Gerçekten Yeni Bir Windows" üzerinde çalıştığı şeklinde. Özellikle Microsoft ürünlerine ilişkin sızıntılarıyla güvenilir kaynak olarak tanınan WalkingCat isimli twitter kullanıcısı tarafından çok yakında yeni bir Windows duyurusu görebileceğimiz ifade edilirken, zamanı ise net olarak belli değil.
Dahası, bu iddiada geçen "Yeni Windows" tabirinin neyi temsil ettiği konusunda pek çok soru işareti bulunuyor olması. Bahsi geçen işletim sistemi Windows 10X de olabilir, Sun Valley de. Her ne kadar Windows 10'un farklı şekillerde yaşamını sürdüreceği yıllar öncesinden açıklanmış olsa da, Microsoft'un kararını değiştirmesi, küçük bir ihtimal de olsa söz konusu olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın