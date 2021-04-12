Bir İddia Daha Gerçek Oldu; Microsoft Yine Satın Aldı!

Hafta sonu boyunca, Microsoft'un sağlık hizmetleri için bulut ve yapay zeka ürünlerine odaklanan bir şirket olan Nuance Communications'ı satın almak istediği iddiaları basında dolaştı. Ve bu iddiaların gerçeğe dönüşmesi için çok fazla beklememiz gerekmedi. Microsoft, Nuance'ı, net borcu da dahil olmak üzere 19.7 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu duyuru, şirketin hisselerinin önemli oranda artmasına yol açtı.
Nuance'ın ürünleri arasında Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One ve PowerScribe One da yer alıyor ve bunların tümü, Microsoft Azure tarafından desteklenen konuşma tanıma hizmetleri.
Nuance'ın sağlık odaklı ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılıyor ve doktorların yüzde 55'i, radyologların yüzde 75'i tarafından tercih ediliyor. Ancak şirketin tek faaliyet alanı sağlık hizmetleri de değil. Örneğin, Apple'ın Siri'sine de yardımcı oluyor; yapay zeka ve müşteri katılımı alanında çözümler sunuyor.
Satın almanın, her iki şirkette de Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylandığı bildiriliyor. 2021 yılı sonunda tüm işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Mark Benjamin, Nuance CEO'su olarak hizmet vermeye devam edecek ve Microsoft'tan Scott Guthrie'ye rapor verecek.
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