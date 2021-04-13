Google, Bir Uygulamasını Daha Kapatmaya Hazırlanıyor

Google, hem Android hem de iOS için yayında olan mobil alışveriş uygulamasını kapatıyor, uygulamanın sunduklarını tamamen web sitesine ve diğer uygulamalarına ekliyor.

Google bir uygulamayı daha kapatıyor

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