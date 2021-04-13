Google, Bir Uygulamasını Daha Kapatmaya Hazırlanıyor

Google, hem iOS hem de Android için yayında olan Google Alışveriş (Google Shopping) uygulamasını kapatıyor ve bunun yerine kullanıcıları alışveriş web sitesine yönlendiriyor. Cuma günü Xda Developers, Google'ın "gün batımı" teriminin, uygulamanın birkaç kod dizisine eklendiğini keşfetti. Bu, alışveriş uygulamasının kullanımdan kaldırılacağı anlamına geliyor.
Bir Google sözcüsü, 9to5'e Google'ın uygulamasının haziran ayına kadar çalışmaya devam edeceğini belirtti. Sözcü, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde artık Alışveriş uygulamasını desteklemeyeceğiz. Uygulamanın kullanıcılara sunduğu tüm işlevler Alışveriş web sitemizde mevcut" dedi ve ekledi: "Alışveriş sekmesini diğer Google uygulamalarına ekleyeceğiz, shopping.google.com sitesi de aktif kalacak."
Mobil alışveriş uygulaması Google'ın iptal ettiği son uygulama. Firma bundan önce Reader, Hangouts, Plus gibi beklentileri karşılamayan uygulamaları iptal etmişti.
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