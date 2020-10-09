İddiaya Göre Qualcomm Kendi Snapdragon 875 Telefonunu Yapıyor

Qualcomm'un henüz tanıtılmayan Snapdragon 875 işlemcisini kendi üreteceği bir telefonda kullanacağı iddia edildi!

Qualcomm kendi cebini yapıyor

Yeni bir iddiaya göre Qualcomm, bir sonraki amiral gemisi işlemcisini kendi markasını taşıyan telefonlarda kullanacak. Qualcomm logolu telefonların Asus ortaklığıyla üretileceği söyleniyor.

Android Authority'ye göre Qualcomm'un telefonunu tasarlamak ve donanımını geliştirmek, Asus'un sorumluluğunda olacak. Piyasada ROG 3 gibi birkaç üst düzey oyun telefonu bulunan Asus'un ortaklıkta bu işi üstlenmesi şaşırtıcı değil. Qualcomm ise "endüstri tasarımını" ve Snapdragon 875 platformu üzerinde çalışacak yazılımı geliştirecek. Rapor, Asus ROG phone ile Qualcomm'un oyun telefonunun ekran, bellek, kamera, pil ve soğutma sistemi gibi bileşenlerinin ortak olabileceğini söylüyor.

Snapdragon 875 henüz resmi olarak tanıtılan bir işlemci olmasa da, Qualcomm'un 1 - 2 Aralık tarihlerindeki yıllık sergisinde ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Snapdragon 865, 5G'nin yaygınlaşmaya başladığı dönemde ortaya çıkan yonga seti olmuştu. Yeni Snapdragon 875'in hangi yenilikleri getireceği, 5G modemi yonga setiyle birleştirip birleştirmeyeceği merak konusu.

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